«Le sorti dell’Italia sono inesorabilmente legate a quelle della bellezza, di cui ella è la madre», scriveva Gabriele D’Annunzio. Un motto che un giovane imprenditore fiorentino, Alessandro Gaini (nella foto), ha fatto proprio. Con il sostegno della sua famiglia ha acquistato e ristrutturato una porzione dello storico Palazzo Gherardi di Firenze, nel quartiere di Santa Croce, per metterla a disposizione di quanti, per piacere o per affari, vogliano assaporare l’emozione di trascorrere qualche notte nel capoluogo toscano immersi in un’atmosfera rinascimentale e in un contesto unico. «Avevo appena concluso un’esperienza lavorativa in Brasile», racconta Gaini, che dopo la laurea in Scienze Politiche ha passato un anno a Londra, per poi conseguire un master in Luiss e un secondo in Internazionalizzazione delle aziende italiane con l’Ice, «e con i miei fratelli Alice e Andrea abbiamo pensato che sarebbe stato interessante investire insieme in una location esclusiva che potesse diventare un “business di famiglia”. Abbiamo acquistato un’importante metratura a Palazzo Gherardi, che si trova in una delle vie principali del centro, davanti all’enoteca Pinchiorri, a 80 metri da piazza Santa Croce, dove ha vissuto Leonardo. Accanto alla nostra c’è la casa di Michelangelo: c’è un’atmosfera di un fascino unico, unita alla riservatezza».

Palazzo Gherardi appare nell’elenco redatto nel 1901 dalla Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, quale edificio monumentale da considerare patrimonio artistico nazionale. Si estende con i suoi tre piani fino all’angolo di via de’ Pepi: al pian terreno è presente un portale principale e un secondo portale che era di servizio, tra finestre quadrate con cornici in pietra. I piani superiori, segnati da cornici marcapiano, presentano due serrate file di monofore centinate, organizzate su ben dieci assi. All’interno, accolgono il visitatore uno scalone con balaustra in pietra e un piccolo cortile con arcate tamponate e pilastri ottagonali, con capitello a foglie d’acqua che risalgono alla fine del Trecento. Nel cortile si trova anche lo scudo con lo stemma dei Gherardi e si affaccia una loggetta al primo piano. La residenza aperta al pubblico condivide il palazzo con l’Istituto di Lingua e Cultura Michelangelo e con il polo fiorentino della Sapienza, ovvero l’Università degli Studi di Roma.

«Al secondo piano, attraverso le prestigiose scale, si accede alla nostra dimora» spiega Gaini: «La casa è composta da un appartamento con una grande sala arricchita dalle suggestive cementine esagonali della tradizione fiorentina e da un affresco ottocentesco, cucina, camera e bagno, oltre a una suite affrescata con letto king size e bagno. Tramite un’antica scala si accede al piano superiore dove si trovane altre due camere con bagno individuale e vista sui tetti fiorentini». E gli ospiti vengono accolti in sei lingue diverse: inglese, italiano, portoghese, spagnolo, francese e tedesco.

L’area circostante la piazza, seppur molto turistica, ha mantenuto una forte identità fiorentina, infatti numerosi sono i locali dove poter mangiare e uscire durante il giorno frequentati sia da stranieri che dagli abitanti del quartiere. Per chi ama addentrarsi nella cultura locale cittadina, da non perdere gli eventi quali: il calcio storico (giugno e febbraio), il mercato di Sant’Ambrogio, i tipici panini per strada e le antiche trattorie. «Affittiamo attraverso Airbnb, ma anche direttamente e tramite un’agenzia di Boston». E gli ospiti vengono accolti con una bottiglia di Chianti Palazzo Gherardi docg biologico (che viene esportato anche in Brasile).



www.palazzogherardi.com

info@palazzogherardi.com