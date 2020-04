Quante leggende nello show biz al tempo del coronavirus. Se il giornalista Mediaset Nicola Porro si è subito dichiarato positivo al contagio bloccando immediatamente il suo prime time su Rete 4, a bloccare Bianca Guaccero, regina del factual “Detto, fatto” su Rai 2. è stata un’influenza che nulla ha a che fare con il Covid-19. Nell’ultima puntata del prime time di Rai 1 condotto dalla Guaccero e da Enrico Ruggieri, Bianca e il suo agente Gigi D’Amato avevano cenato esagerando in fritture e piatti partenopei: anche Gigi è stato colpito dal virus intestinale. La Rai ha sospeso alcune produzioni tra cui Vieni da me con Caterina Balivo, La Prova del cuoco di Elisa Isoardi, Buongiorno benessere di Vira Carbone o il programma di Gigi Marzullo lasciando aperte sono le trasmissioni fortemente orientate all’informazione sul coronavirus. Sospeso sine die Ballando con le stelle della brava Milly Carlucci che aveva già pronto un cast stellare. Ma il futuro di Bianca sembrava fino a poco tempo fa extra Rai visto che una grossa offerta era arrivata all’attrice da Tv8. Il canale numero 8 del telecomando vuole allestire un programma mattutino da giugno per fare concorrenza a Mattino 5 e a Uno mattina su Rai 1. Bianca doveva essere la star ma lei, convinta da Rai 2 a restare anche per il 2021, avrebbe declinato la ricca offerta. Al suo posto - secondo quanto solo noi siamo in grado di rivelare - Tv8 ha cercato Francesca Fialdini che conduce con successo Da noi a ruota libera la domenica su Rai 1. Per adesso sembra che Francesca abbia detto no, ma la proposta è stata girata anche ad altre conduttrici che sarebbero invece fortemente interessate alla cosa. Intanto, la mondanità al tempo del coronavirus sta azzerando feste cocktail ed eventi lasciando in piedi solo momenti interattivi sui Social. Da segnalare anche che molti vip sono partiti lasciando l’Italia per rifugi lussuosi in posti relativamente sicuri. Di chi si tratta? Di Tania Missoni che è partita da Varese portandosi dietro il cagnolino e valigie piene di cashmere. Adesso la bella Tania Missoni è nella sua favolosa casa a Sainkt Moritz: «Penso di restare qui almeno un paio di settimane», confessa a Economy, «mi manca la Puglia e sarei andata volentieri nella mia Tenuta del Lauro ma lo farò appena l’emergenza sarà rientrata». Di passaggio in Svizzera anche Marco Tronchetti Provera che, dopo la notizia che il figlio Giovanni è risultato positivo al virus, ha smentito di essere stato contagiato. In fuga dall’Italia anche Silvio Berlusconi che, dopo la fine della storia con la bella e troppo vulcanica Francesca Pascale, si è fidanzato ufficialmente con la deputata di Forza Italia Marta Fascina, trentenne originaria di Melito porto Salvo lo stesso paese calabro da cui proviene il nuovo super commissario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri già leader di Invitalia ed ex compagno della giornalista TV Myrta Merlino da cui ha avuto una figlia. Marta Fascina e Berlusconi si sono rifugiati nella super villa di Marina primogenita del Cavaliere in costa Azzurra. Vola invece in Oman la super ricca Cesarina Ferruzzi mentre la vera e unica regina del salotto milanese Daniela Javarone, rimasta alla base per organizzare il 6 aprile il compleanno numero 47 di Matteo Salvini al principe di Savoia. Champagne, ostriche e torta devono però attendere perché la festa, sempre causa corona virus, è rimandata.