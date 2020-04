Più tempo, più denaro: ecco il sistema dei “21 minuti”

come sarebbe avere più tempo, più denaro e più risultati completando qualsiasi attività in sessioni di 21 minuti? Per imprenditori e manager uno dei loro bisogni più sentiti è quello di migliorare la gestione del tempo ed aumentare il valore economico del loro tempo.

È proprio per soddisfare questo bisogno che la 4 M.A.N. Consulting, la prima Performance Company, usa in esclusiva la teoria coniata dal suo fondatore, Dr Roberto Castaldo (nella foto) - imprenditore, economista ed esperto di Performance Management. «Questa teoria è un Sistema Integrato ed evoluto di Goal Setting e Time Management che porta le persone a liberare almeno un’ora al giorno ed aumentare del 30% l’efficienza del proprio tempo, secondo le rilevazioni effettuate su un campione di oltre 1000 persone (il 78% degli intervistati ha portato un incremento medio delle prestazioni del 33%)», spiega. Supportato da solide basi scientifiche e già testato con successo in centinaia di casi studio, il Sistema 21’ allena imprenditori e manager a gestire qualsiasi attività in sessioni di 21’, applicando i principi del Performance Management alla gestione del tempo. «Attraverso l’uso della matematica e della statistica individuiamo attraverso gli indici di correlazione lineare quali sono le aree di maggior impatto sul risultato atteso e ci concentriamo su queste. L’applicazione della legge di Pareto (80/20) e sistemi di Goal Setting evoluto per focalizzarsi su quei task di lavoro che sono completamente sotto la diretta responsabilità dell’operatore e l’utilizzo del sistema 21’, che prevede di svolgere attività in “immersione” (21’ senza interruzioni), porta le persone ad entrare in quello stato di Flow (flusso) che è lo stesso che utilizzano i grandi campioni dello sport per produrre la loro Peak Performance».

