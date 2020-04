Spesso non sono le idee che mancano, ma piuttosto le risorse per realizzarle. EXTRAFUNDING.IT è il portale nato con lo scopo di fare incontrare le idee imprenditoriali con quanti possono investire risorse per realizzarle. Sulla scorta di una ultraventennale esperienza, Extrafin Spa punta a un’offerta altamente qualificata e aduna platea di “investitori seriali” interessati a diversificare il proprio portafoglio puntando su di un settore a noi invidiato da tutto il mondo: il settore turistico/ricettivo. L’investitore sosterrà con i propri capitali i nuovi investimenti, sfrutterà personalmente la struttura che ha sostenuto, proporrà a parenti, amici, colleghi e semplici conoscenti la struttura che lo vedrà coinvolto direttamente.

«Riteniamo che l’equity crowdfunding applicato al settore turistico/ricettivo possa produrre riscontri altamente positivi e benefici finanziari misurabili per tutti gli attori coinvolti nei rispettivi progetti», spiega Luigi Romano (nella foto).

INFO: tel. 0432.030107

www.extrafunding.it

info@extrafin.it