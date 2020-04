Si può e si deve essere ottimisti, per due ragioni ma a due condizioni.

Le ragioni, quelle vere:

1) Sul piano sanitario, i protocolli di terapia per gli ammalati gravi di Covid-19, a base di clorochina, plasma prelevato ai guariti e farmaci antivirali efficaci per la vecchia Sars, iniziano a funzionare e la comunità scientifica, non ancora corrosa dalle rivalità (quelle inizieranno tra pochissimo e sarà un segno di normalizzazione). Con la crescente efficacia di questi farmaci, la mortalità si ridurrà come pure le crisi pericolose e i reparti di terapia intensiva si libereranno, riconducendo alla normalità il lavoro ospedaliero. Quando? Tra due o tre mesi. Entro giugno, probabilissimamente.

2) Sul piano economico, domani il decreto aprile del governo Conte dovrebbe varare finalmente quel che le imprese italiane attendono con ansia da un mese, cioè il decreto liquidità. Finanziamenti per le aziende che non fatturano niente, il 65% del totale, e per quelle che fatturano la metà, o ancor meno. Un ulteriore 25%. Quelle che vanno bene non dovrebbero averne bisogno, se faranno le furbe si vedrà dopo come e se punirle. Con questi soldi – fino a 800 mila euro i finanziamenti saranno garantiti al 100% dallo Stato e rimborsabili in cinque (o forse sei) anni.

Le condizioni, quelle vere:

1) Sul piano sanitario, restare in casa, tappati in casa, fino a nuov’ordine. E non cazzeggiare in giro come stanno facendo ogni giorno più italiani, comprensibilmente esasperati da questi arresti domiciliari che sembrano star perdendo senso proprio mentre cominciano a trovare un senso. Ma soprattutto riuscire a rispettare le regole della fase-due, quando inizierà, verosimilmente nella seconda metà di maggio. Mascherine e guanti sempre addosso, niente aperitivi, niente assembramenti, niente deroghe insomma alle regole igieniche. E questo dipenderà da noi.

2) Sul piano economico, dipende dalle banche. Già, perché – con una evidente contraddizione che speriamo il premier ci spieghi – le anticipazioni sul decreto liquidità dicono che le erogazioni sopra i 25 mila euro – cioè tutte quelle serie – pur essendo garantite al 100% dallo Stato dovranno ottenere il “merito di credito” dalle banche. Attenzione attenzione: il diavolo è nei dettagli! Se un’impresa, per quanto sana sia, che da un mese non fattura più un euro e ha prospettiva di non fatturarne nessuno per i prossimi due mesi, chiede un prestito a una banca, si prende un due di picche lungo da qui a lì. Certo, tutto cambia se c’è una garanzia, e quale garanzia migliore di quella statale? Ma allora, se le banche otterranno dallo Stato la garanzia al 100% sull’erogato, perché dovrebbe essere rilevante il loro giudizio sul “merito di credito” di un’impresa? Come impatteranno questi crediti sul loro patrimonio di vigilanza? Insomma: possiamo affidare il buon esito del rilancio dell’economia garantito dallo Stato alla discrezionalità dei funzionari, senza offesa, delle nostre banche? Non è che uscirà dalla finestra delle banche il sostegno entrato dalla porta del governo?

P.S.: l’Europa, in questa storia, c’entra poco. Ovvero: è ingenuo aspettarci un aiuto risolutivo. Quel che la Bce vuol fare l’ha già detto: sostenere i titoli dei Paesi a minor…merito di credito con i famosi 750 miliardi già stanziati, che però non basterebbero a difendere i nostri Btp da un attacco paragonabile a quello del 2012, dopo il quale intervenne il celeberrimo “whatever it takes” di Draghi – l’impegno a difendere l’euro a qualsiasi costo – che rispetto a una qualsiasi cifra precisa stanziata ha il vantaggio di non avere limiti.

Il ricorso al Meccanismo salvastati senza condizionalità severe o non ci sarà o sarà pochissima cosa. Gli eurobond non passeranno. L’Europa confermerà il sostanziale egoismo nazionale sul quale è fondata. La semplice verità è che immaginare innanzitutto la Germania e poi vari altri Stati europei realmente diposti a pagare per gli altri in una logica mutualistica per eventuali difficoltà simmetriche è stata una monumentale ingenuità dei padri dell’Europa. Gente lucida e dunque cinica come fu Giulio Andreotti non avrebbero mai fatto una simile sciocchezza, fidarsi dell’altruismo di una nazione come la Germania, che del proprio egocentrismo ha tessuto una storia millenaria: “Mi piace così tanto la Germania, che ne preferisco due”, diceva il Divo Giulio quando lo interpellavano sull’unificazione di quei due stati.

Ma, fermiamoci un attimo a riflettere: quel che ci fa indignare dell’atteggiamento tedesco è non voler condividere la loro ricchezza con la nostra relativa povertà (pubblica). Un po’ come la cicala e la formica di Esopo – una storia vecchia di 2500 anni, un archetipo umano definitivo. La formica lavora d’estate ad accumulare provviste per l’inverno mentre la cicala canta. E quando, ai primi freddi, la formica si rinchiude nel formicaio pieno di ogni ben di dio e la cicala, infreddolita, bussa alla sua porta per essere ospitata, quella le risponde: “Hai cantato tutta l’estate? E adesso balla!”.

Così fanno i tedeschi con l’Italia, senza se e senza ma. E non illudiamoci che l’aggravarsi della loro epidema li induca a maggiore solidarietà. Al contraria, peggio staranno e meno daranno.

Ma, attenzione, è esattamente lo stesso atteggiamento dei sostenitori lombardi e veneti e del cosiddetto federalismo bilanciato verso le Regioni del Sud. Lombardia e Veneto rivendicano di tenere per sé la maggior parte del residuo fiscale che vantano verso lo Stato centrale e che invece oggi viene redistribuito alle Regioni meno virtuose. Quindi, nessuno dia lezioni di altruismo.

Cerchiamo di badare a noi stessi. Le famiglie italiane hanno 4500 miliardi di ricchezza finanziaria, di cui 1500 inerti sui conti correnti, buttati lì, a non rendere nulla. Il governo medita di emettere un grande prestito nazionale, trentennale o più lungo. Non forzoso: facoltativo. Vedremo come sarà (tanto, arriverà). Se sarà appena appena decente, sottoscriviamolo.

Ma per favore: qualcuno dica alle banche di non fare le solite banche, quelle che danno i soldi solo ai novantenni purchè accompagnati dai genitori.