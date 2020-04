Wake up call per imparare la libertà finanziaria

Alfio Bardolla, Giacomo Bruno, Robert Allen, Giuseppe De Marco. Questi i nomi dei 4 speaker che si alterneranno sul palco di Rimini per la 19° Edizione del Wake Up Call, il più grande evento in Europa di formazione finanziaria. La full immersion inizierà con il primo giorno sulla psicologia del denaro, spodestando le credenze che limitano molti italiani nella conquista dei propri obiettivi. Nel nostro Paese i soldi sono un tabù, parlarne è difficile: questo è un limite. Infatti tutti vogliono essere ricchi, ma in pochi fanno qualcosa per diventarlo: si crede che i soldi, semplicemente, capitino. Durante la seconda e la terza giornata viene spiegato che si può automatizzarne l’entrata, ma tramite costanza e impegno nell’applicare le strategie date durante l’evento.

«Possiamo migliorare la nostra vita - specifica Alfio Bardolla - a partire dalle piccole azioni di ogni giorno: ci sono fin troppe cose facili da fare come da non fare». Rilancia Giacomo Bruno: «È essenziale capire l’importanza delle nostre scelte giornaliere in relazione ai nostri obiettivi. Altrimenti è come salire una scala, gradino dopo gradino, e non sapere su che parete è poggiata». Lo scopo dell’evento è chiaro: migliorare la vita di più persone possibile, dare gli strumenti per creare il proprio futuro e la motivazione per farlo: «Poiché questo fa un vero leader, contribuisce alle vittorie di altri e ne gioisce come fossero sue», conclude Alfio Bardolla.

