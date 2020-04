La piattaforma per i pet

Sono già più di 14mila home restaurant in Italia, un’opportunità di lavoro e di business trasversale, che rientra, fiscalmente, nei redditi occasionali - e che vogliono dare sfogo a una passione assopita, per esempio quella culinaria. Protagonista in Italia del social eating è sicuramente GC Management, azienda in chiave 4.0 proprietaria della piattaforma Home Restaurant Hotel (homerestauranthotel.it) che lancerà a breve “Hotel Pet”, la prima e unica piattaforma digitale dedicata agli amici a quattro zampe (e non solo).

Hotel Pet metterà in contatto virtuale la domanda e l’offerta che ruotano intorno agli animali domestici, mettendo al centro ogni tipo di servizio (soggiorno per animali, pet sitting diurno, dog walking, ecc., veterinari, toelettature) e di scambio utile e orientato al benessere dei migliori amici dell’uomo. Nell’area dedicata allo shop - una vera e propria vetrina digitale aperta a tutti gli amanti degli animali - le imprese del settore potranno mostrare i propri prodotti dedicati al pet.