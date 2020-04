Una missione e una ragione di vita quella di Speed Mind e del suo fondatore Francesco D’Alessandro quella di aiutare le imprese. Aiutarle ad uscire dalla crisi, a formarle, informarle, connetterle tra loro, a lanciare nuovi progetti, a trovare fondi, soci, finanziatori, crescere. Francesco D’Alessandro è un imprenditore efficace, proprio come il titolo del suo ultimo libro che rappresenta quasi una biografia e nel quale spiega agli imprenditori piccoli, medi e grandi non solo come uscire dalla crisi ma anche cosa fare nei periodi migliori. «Tutto questo e molto di più realizziamo allo Speed Mind», spiega. «La prossima data è il 27 giugno 2020. Avremo speech di coach eccezionali come Mirko Gasparotto e Sergio Borra. Faremo meditazioni per rilassare la mente, togliere le credenze negative ed instillare quelle positive. Faremo insieme un piano concreto di azioni da mettere in pratica subito all’uscita dalla sala la sera stessa. Parleremo di salute e di sport. Parleremo di gestione del tempo, organizzazione e procedure. Formazione del personale, bilanci e Kpi, business plan! Faremo rete d’imprese e conoscerai tanti possibili clienti, fornitori, partners, soci ed amici ed infine potrai partecipare all’esclusiva cena con i coach e far loro domande dirette e presentare loro una tua idea o un tuo progetto innovativo».

Per pronotare: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-speed-mind-2020-diventa-un-imprenditore-efficace-91783754681