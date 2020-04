Non lo capivamo, non fino in fondo, lo stato d’animo dei lavoratori dell’Ilva di Taranto, e dei loro concittadini. Ora sì. Ora capiamo l’angoscia straniante di dover scegliere tra salute e povertà.

Chiudere il mostro di calcestruzzo che per decenni ha generato morti precoci, ma in questo caso mandare sul lastrico 12 mila famiglie. Oppure tenere accesi i fuochi, ma perpetuare per chissà quanto tempo ancora un’epidemia velenosa per la quale non c’è vaccino.

Chiudersi in casa per settimane, unico modo di evitare il contagio nostro e di chi amiamo, e dei nostri concittadini, ma condannarci a disoccupazione a tappeto e a un’ondata di povertà. Oppure uscire troppo presto e ricadere nell’epidemia omicida.

Fatte le debite proporzioni, il dramma non solo italiano è proprio questo. All’Ilva – secondo l’ultima perizia consegnata alla magistratura – tra il 2004 e il 2010 sono morte 90 persone all’anno per le polveri sottili e i fumi tossici emessi dall’impianto. Sarebbe stato necessario chiuderlo, per scongiurare tutto questo, ma le opache vicende di quella fabbrica maledetta hanno impedito che ciò accadesse e la strage si è compiuta.

Nessun piano di bonifica completa o di riconversione dell’impianto e di chiusura delle zone inquinanti avrebbe però potuto essere attuato, né lo potrebbe oggi, senza stendere sulla città una cappa di disoccupazione micidiale.

Certo, le differenze sembrano e sono enormi. Ma di scala, non di sostanza. Attenzione: 600 morti su 200 mila abitanti, quanti ne conta Taranto (ammesso che non ce ne siano stati di più), sono in proporzione quanti sarebbero 18 mila vittime su 60 milioni di abitanti. Ed è questo pressappoco il livello di decessi raggiunto il quale molti virologi prevedono, o almeno sperano, che la pandemia si esaurisca.

La differenza atroce è che il virus è maledettamente rapido, e che il vaccino del distanziamento sociale funziona. Ma ecco, e appunto, il distanziamento è un vaccino che determina un terribile effetto collaterale, il crollo di interi comparti economici, fallimenti a catena, e una possibile disoccupazione media nazionale del 20%, con una prevedibile catena di sofferenze anche fisiche, disordini sociali, certamente anche lutti.

Dunque la differenza si dovrà giocare tutta sulle misure economiche per proteggere chi, pur volendo, in nome della tutela della salute propria e dei concittadini, deve e dovrà astenersi dal lavoro, dalla produzione, dalla vita economica normale.

Dal governo nazionale alle istituzioni europee sono in tanti, nominalmente, a star lavorando oggi a questi rimedi. Per ora non se ne vedono incoraggianti segni di concretizzazione: quelli che si vedono, per lo meno, non sono incoraggianti. Speriamo che il quadro migliori presto.