In 8,5 milioni senza lavoro. No, questi del governo non l'hanno capita

No, questi non l’hanno veramente capita. Questi del governo fingono. Non hanno capito il dramma che c’è. Non hanno capito che in questo momento – lo certifica il calcolo dell’Ordine dei consulenti del lavoro – in Italia sono circa 8 milioni 434 mila (il 65,8% del totale) i lavoratori dipendenti che non lavorano. O li blocca il fermo dei decreti antivirus, o sono in ferie obbligate, o sono colpiti dalla sospensione volontaria di altre attività. Aggiungiamoci due miloni di lavoratori in nero, già alla fame. Gli altri ci arriveranno nel giro di un mese, due. E le loro aziende falliranno, si calcola che possano saltare almeno 500 mila ditte, parola della Cerved. La Confindustria ha calcolato che il Pil italiano scenderà del 10%.

Servono soldi subito nelle tasche di chi non guadagna più, o delle loro aziende affinchè glieli paghino. Soldi subito non significa la vecchia e farraginosa cassa integrazione, che non si sa nemmeno quando la pagano. Soldi subito non significa 600 euro al mese, ma solo se l’anno scorso hai guadagnato pochissimo se no niente, e se quindi sei una partita Iva che evade, anzi no, cambiamo la norma e portiamo la circa a 800 euro, ora sì. Offensivo.

Soldi subito significa andare in banca e uscire cinque minuti dopo con i finanziamenti che servono, senza se e senza ma, senz’altre garanzie che quella dello Stato, e per obbligo di legge. Banche come casse continue dei fondi per l’emergenza, non come rubinetti discrezionali dell’erogazione di soldi nostri, dei contribuenti e dei sottoscrittori del debito pubblico.

No, se non si smuovono, questi del governo, rischiamo grossissimo. Tra due o tre settimane, rischiamo la rivolta sociale. Scene dimenticate da un secolo, ma rischiamo di riviverle.

Che qualcuno illumini questo governo di improvvisati, l’economia così non ce la fa.