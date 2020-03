Solidarietà digitale anche per gli over 80

Sorgenia e la startup Nonny® danno il proprio contributo per affrontare la difficile situazione che il nostro Paese sta affrontando. Nasce il progetto di solidarietà digitale “Resta vicino a chi ami” grazie al quale centinaia di anziani hanno ricevuto un innovativo e semplice dispositivo di videocomunicazione che permette loro di tenersi in contatto con i propri cari, nonostante l’isolamento dovuto all’attuale emergenza sanitaria. Una parte della donazione è stata destinata a case di cura e ad alcuni comuni particolarmente colpiti dall’epidemia.



Sono quasi 14 milioni gli anziani in Italia che in questo momento sono più a rischio sia per la diffusione del contagio sia per la sofferenza legata alla solitudine. A questo si aggiungono le necessarie misure straordinarie di contenimento che hanno reso pressoché impossibile incontrarsi. Comunicare con i propri cari in modo semplice e intuitivo diventa pertanto una vera e propria priorità. Il dispositivo Nonny, donato da Sorgenia, consente di contattare i propri familiari con un solo gesto, sfiorando la foto di chi si desidera vedere, sempre disponibile sul display perché il tablet non va mai in stand-by e risponde automaticamente alle videochiamate nel caso la persona chiamata non fosse in grado di farlo autonomamente.



“Un’iniziativa solidale – ha spiegato Michele Vaccaro, manager milanese ideatore di Nonny® – che arriva da un’azienda come Sorgenia che ha voluto dare un contributo concreto alle fasce più deboli facendole sentire meno sole. Con Nonny® possiamo abbattere queste distanze e favorire una comunicazione virtuale ma quasi reale”.



Il progetto, fortemente voluto da Sorgenia, è espressione concreta dell’impegno dell’azienda di mettere sempre la tecnologia al servizio delle persone, soprattutto di quelle più fragili.

Sorgenia nasce nel 1999 con l’avvento del mercato libero dell’energia ed è oggi uno dei maggiori operatori italiani per la produzione e la vendita di elettricità e per l’approvvigionamento e la vendita di gas naturale. L’offerta commerciale si sviluppa online e fa leva sulla scelta consapevole da parte dei clienti e su innovativi servizi digitali che rendono più semplice il rapporto con l’energia.

Informazioni su Nonny®

Nonny® è il rivoluzionario videotelefono che nasce per connettere le generazioni, anziani e i propri famigliari, con un solo e semplice gesto: il tocco di una foto. E’ semplice da utilizzare e si presenta come un portafoto digitale che, nella sua elegante cornice satinata, racchiude i volti delle persone care. Non ci si può sbagliare perché non ci sono menu o altre complicazioni: solo foto che, con un semplice tocco, attivano automaticamente e istantaneamente una videochiamata con il proprio figlio o nipote che riceverà la videotelefonata tramite l’app dedicata sul proprio smartphone. Tra le tante caratteristiche del dispositivo, che lo rendono specifico e ideale per l'utilizzo da parte di utilizzatori con disabilità cognitive o motorie spiccano: la combinazione di un hardware e di un software disegnato ad hoc; la totale intuitività di utilizzo; la risposta automatica selettiva che consente ai famigliari più stretti di attivare automaticamente a distanza il dispositivo permettendone l'utilizzo anche senza che l'interessato debba neanche toccarlo. L’innovativo “device” parte dall’esperienza personale e idea imprenditoriale di Michele Vaccaro che ha sviluppato l’inedito dispositivo per fornire un ecosistema di comunicazione sicuro per facilitare un contatto audio-visivo e costante tra senior e famiglia. Per informazioni: www.nonny.it