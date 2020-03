Softbank vuol fare la dieta e vende asset per 41 miliardi

SoftBank vende 41 miliardi di dollari di attività e restituire parte del contante ai suoi azionisti. Il colosso della’hi-tech non ancora specificato esattamente quali attività venderà, ha molto da scegliere. Ma se intenderà guadagnare molto, potrebbe prendere in considerazione Arm - il designer britannico di microchip per smartphone che ha acquistato per 32 miliardi di dollari nel 2016 - o la quota di oltre 120 miliardi di dollari che possiede nel gigante cinese dell'e-commerce Alibaba.

SoftBank ha promesso di spendere 18 miliardi di dollari del suo guadagno in riacquisto di azioni, oltre ai 5 miliardi di dollari che aveva annunciato in precedenza. L'azienda spera di mostrare agli investitori - e in particolare a un investitore attivista - che ha più che sufficiente liquidità per superare l'attuale crisi sanitaria e finanziaria. E dato che alcuni degli investimenti ad alto rischio di SoftBank non sono riusciti come sperato - scusate se continuo a parlarne, WeWork - gli investitori potrebbero essere sollevati nel sentirlo.

Il prezzo dell'azione SoftBank è sceso di oltre il 40% quest'anno, ma lunedì è risalito del 19%. Questo potrebbe essere dovuto alla resistenza della grande attività di SoftBank nel settore delle telecomunicazioni, oltre che alla sua prevedibilità in un periodo di crisi grazie ai suoi lunghi contratti. E poiché il conglomerato promette anche di utilizzare parte del suo futuro afflusso di cassa per riacquistare e cancellare parte del suo debito, si spera che diventi una proposta d'investimento complessivamente meno rischiosa - e potenzialmente più redditizia.