Sicurezza sul lavoro ai tempi del virus, come si valutano i nuovi rischi

Rispetto delle norme di salute e sicurezza e valutazione dei rischi è il tema affrontato nel terzo webinar del ciclo #IlLavoroContinua, L’iniziativa di solidarietà digitale è nata per informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti del lavoro ed è promossa dall’associazione confederale Cifa Italia, dall’ente bilaterale Epar e dal sindacato Confsal. Il webinar di questa settimana si intitola La sicurezza sul lavoro ai tempi del coronavirus: valutazione dei rischi e procedure aziendali. Tutti possono seguirlo gratuitamente, oggi venerdì 27 marzo dalle ore 14:30, registrandosi sul sito www.illavorocontinua.it. Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), sono intervenuti Patrizio Rossi (sovrintendente sanitario centrale INAIL), Maria Giovannone (professore aggregato di Diritto del mercato del lavoro e di Diritto internazionale ed europeo del lavoro - Università degli Studi Roma Tre) e Lorenzo Fantini (avvocato giuslavorista). Modera Claudio Rivelli (esperto di sicurezza, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro). Molti gli argomenti affrontati nel corso del webinar, tutti inerenti alle modalità di lavoro agile: i diritti, gli obblighi e le forme di tutela previsti dalla normativa di settore, tra cui l’attuazione delle misure di prevenzione per fronteggiare i rischi da parte del datore di lavoro, i comportamenti corretti del lavoratore e le buone pratiche di utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi.

“La sicurezza delle persone negli ambienti di lavoro ci sta particolarmente a cuore perché riguarda la vita delle persone. Con questo webinar puntiamo a spiegare bene quali siano le misure adeguate cui imprenditori e lavoratori si devono attenere per l’incolumità dei lavoratori e dell’azienda stessa. Domani ne parleremo con i migliori professionisti del settore” ha dichiarato il presidente di Cifa, Andrea Cafà.