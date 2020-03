Private equity e venture capital: nel 2019 investiti 7,2 miliardi di euro

Bilancio interessante per il private equity e venture capital in Italia nel 2019, con 7,2 miliardi di euro in 370 operazioni, come racconta il consuntivo dell’analisi condotta da AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt), in collaborazione con PwC - Deals sul mercato italiano del capitale di rischio. Più in dettaglio:

• Raccolta private equity e venture capital pari a 1.591 milioni di euro, di cui 1.566 milioni di euro reperiti sul mercato (metà del valore registrato nel 2018 attestatosi a 3.415 milioni di euro);

• Ammontare investito (private equity e venture capital): 7.223 milioni di euro, in diminuzione del 26% rispetto all’anno precedente (9.788 milioni di euro). Se si escludono le infrastrutture, ammontare (6.713 milioni di euro) in linea con il 2018 (6.747 milioni di euro);

• Numero operazioni (private equity e venture capital): 370 rispetto alle 359 del 2018 (+3%);

• Early stage primo per numero di operazioni: 168 (-2% rispetto al 2018), diminuito l’ammontare pari a 270 milioni di euro, -17% rispetto ai dodici mesi precedenti (324 milioni di euro);

• Buy out primo per ammontare (5.096 milioni di euro), il 71% delle risorse attratte in questa tipologia di operazione; a seguire il segmento dell’expansion con il 12% (896 milioni di euro);

• Disinvestimenti: 132 dismissioni (-2%) per un controvalore al costo pari a 2.216 milioni di euro (-21%).