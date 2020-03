Lo spettro di Bin Laden risorge nel torbido della povertà somala

Il gruppo affiliato di Al Qaeda in Somalia, lo Shabab, si sta rafforzando e sta emettendo nuove minacce specifiche contro gli americani in Africa orientale e negli Stati Uniti. Il gruppo terroristico ha raccolto ingenti somme di denaro dalle tasse locali e dalle estorsioni, e ha compiuto attacchi mortali non solo in Somalia, ma anche in Kenya e in Uganda.

Abu Ubaidah, il leader di Al Shabab, è apparso in un video di 52 minuti rilasciato a novembre, durante il quale chiedeva attacchi contro gli americani, compresi i civili, ovunque si trovassero. A dicembre lo Shabab ha rivendicato la responsabilità dell'esplosione di un camion in un incrocio trafficato nella capitale della Somalia, Mogadiscio, che ha ucciso circa 82 persone. Una settimana dopo un attacco Shabab a Manda Bay, in Kenya, ha ucciso tre americani e ha rivelato gravi vulnerabilità di sicurezza.

Lo scorso luglio uno studente dell'aviazione keniota con sospetti legami con Shabab è stato arrestato nelle Filippine per possesso di armi da fuoco ed esplosivi illegali. Più recentemente un altro sospetto pilota di Shabab è stato arrestato in un Paese africano, richiamando alla mente inquietanti ricordi dei terroristi dell'11 settembre che si erano addestrati a pilotare jetliner. I combattenti dello Shabab stanno anche acquistando missili antiaerei di fabbricazione cinese, sparati a spalla, che potrebbero rappresentare una minaccia mortale per gli elicotteri statunitensi e altri aerei in Somalia.

Gli analisti di intelligence e gli ufficiali delle operazioni speciali temono che i militanti dello Shabab possano minacciare i 3.500 membri del personale della base del Pentagono a Gibuti, l'unica base permanente degli Stati Uniti nel continente africano, così come la spedizione internazionale nel canale navigabile critico Bab al Mandab al largo della costa meridionale dello Yemen.

Questo mese il generale Stephen Townsend, capo del Comando militare per l'Africa, ha detto a una commissione della Camera: "Lo Shabab è una minaccia molto reale per la Somalia, la regione, la comunità internazionale e persino la patria degli Stati Uniti".