L’epidemia rivela l’inaffidabilità della gig-economy per i suoi schiavi

Era poco dopo le 11 di mercoledì scorso quando Jaime Maldonado, 51 anni, ha portato la sua Nissan a noleggio in un parcheggio fuori dall'aeroporto internazionale di San Francisco. Ha pensato di avere una lunga attesa davanti a sé - circa due ore - prima che Lyft lo chiamasse per prendere un passeggero. Occasionalmente, i jet ruggivano sopra la testa - ma non molti: il che significava non abbastanza passeggeri per il signor Maldonado, che ha detto che prima dell'epidemia di coronavirus, ha trascorso al massimo solo 20-40 minuti di attesa fuori dall'aeroporto prima di ottenere un cliente.

Per ammazzare il tempo, il sig. Maldonado è sceso dall'auto, facendo girare la maschera che ha iniziato a indossare di recente, ed è andato a parlare con gli altri autisti che stavano aspettando i passeggeri. Mentre i minuti passavano, si chiedeva ad alta voce: "Cosa farò domani per dare da mangiare ai miei figli? Il suo numero di corse in una settimana tipica era sceso a circa 50 da 100 all'inizio del mese, ha detto, e il suo pagamento era sceso della metà a circa 600 dollari a settimana, da cui Lyft avrebbe sottratto il canone di noleggio per la sua auto. La pandemia di coronavirus sta mettendo a nudo le fragili situazioni dei lavoratori della cosiddetta “gig economy”, gli autisti di Uber e Lyft, i corrieri per le consegne di cibo e i costruttori di mobili TaskRabbit che sono dietro le applicazioni convenienti come servizio che fanno ormai parte della vita di tutti i giorni. Classificati come liberi professionisti e non dipendenti a tempo pieno, questi lavoratori hanno poche protezioni come salari garantiti, indennità di malattia e assistenza sanitaria, che sono benefici critici in una crisi.

Mentre le aziende di gigeconomia come Uber e DoorDash si sono promosse come fornitori di lavoro flessibile che può essere una linea di vita per i lavoratori durante le crisi economiche, le interviste con 20 autisti di autogrill e corrieri per la consegna di cibo in Europa e negli Stati Uniti nell'ultima settimana hanno dimostrato che i servizi sono stati tutt'altro che questo.

Invece, mentre le ricadute del virus si diffondono, i guadagni dei lavoratori sono crollati e molti sono rimasti scontenti per la mancanza di assistenza sanitaria. Le agenzie di sanità pubblica hanno raccomandato l'isolamento sociale per isolare le persone dall'epidemia, ma questi lavoratori devono continuare a interagire con gli altri per pagare le loro bollette.