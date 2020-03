L’epidemia non aggredisce il dollaro che rimane su alti livelli

Nonostante la tempesta epidemicologica-economica, il valore del dollaro Usa resiste. Ci sono una manciata di potenziali motivi per cui il dollaro è sembrato così attraente per gli investitori di recente. La crescente domanda di titoli di stato statunitensi - anche grazie ai cicli di "quantitative easing" della Federal Reserve - ha potuto avere un ruolo importante, così come la relativa sicurezza di questi titoli e del contante in tempi di incertezza. E poiché gli Stati Uniti sono la più grande economia del mondo, il dollaro è considerato una valuta più sicura - e come tale più desiderabile - della maggior parte delle valute per mantenere tale liquidità.

Questo però significa anche che le altre valute ora comprano meno dollari di prima. Gli inglesi l'avranno sicuramente sentito acutamente la settimana scorsa, quando il valore della sterlina è sceso al livello più basso rispetto al dollaro dal 1985. Quando il dollaro si rafforza, l'effetto si fa sentire in tutto il mondo. Questo può significare alcuni positivi se si è negli Stati Uniti - come merci d'importazione più economiche - ma anche qualche svantaggio. Per prima cosa, un dollaro forte rende le esportazioni più costose, rendendo potenzialmente i prodotti americani meno competitivi sulla scena globale - e le vendite che le aziende americane fanno varranno meno se convertite in dollari. Poi c'è l'impatto sui mercati emergenti con un debito denominato in dollari, i cui interessi sono appena diventati così costosi. E poiché le economie dei mercati emergenti tendono a muoversi in sincronia, i guai per uno potrebbero significare guai per tutti...