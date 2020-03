I messicani temono che le misure per contenere l'epidemia di coronavirus possano portare a un saccheggio diffuso di case e negozi, dopo che i criminali hanno svaligiato i negozi che erano stati chiusi e pubblicato appelli sui social media per incoraggiare la gente a saccheggiare le imprese.

La polizia di Città del Messico ha arrestato martedì sera 10 persone che hanno cercato di rapinare negozi in quattro quartieri, e le autorità hanno cercato di rassicurare i residenti che questo non è l'inizio di un'ondata di saccheggi, dicendo che la fornitura di cibo e medicine è garantita. Ma il sindaco di Città del Messico Claudia Sheinbaum ha dovuto indire una conferenza stampa per assicurare "una sorveglianza permanente dei social network nel caso in cui ci siano chiamate" per saccheggiare e ha spiegato che i ladri prendono di mira i negozi per rubare televisori e simili "non hanno nulla a che fare con la povertà”.

"Nel bel mezzo di questa pandemia in Messico, è incredibile che la gente stia ancora organizzando saccheggi", ha detto online un proprietario di un negozio nel popoloso stato del Messico, che i vicini di casa capitale di Città del Messico.

"Chiedo alle autorità di vigilare perché molti imprenditori hanno paura di essere attaccati dai saccheggiatori". Il ministero della pubblica sicurezza dello stato del Messico ha detto che martedì ha rilevato 29 account di Facebook che incitano i residenti a saccheggiare i negozi chiusi a causa della pandemia.

In Messico, l'epidemia imperversa e ha spinto il governo federale a sospendere le attività non essenziali a partire da giovedì. Il capo del ministero della pubblica sicurezza dello Stato messicano, Maribel Cervantes, ha detto all'emittente televisiva locale Milenio che l'autorità si stava coordinando con l'associazione messicana dei rivenditori ANTAD per rafforzare la sicurezza.