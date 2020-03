Ci piace/per Cremonini la crescita è logistica e sostenibile

Il Gruppo investe in Russia per realizzare una piattaforma di distribuzione. E in Italia implementa il fotovoltaico

Oltre quattro miliardi di fatturato in tutto il mondo, basandosi a Modena, ed avere ancora voglia di crescere e di lavorare sempre meglio: è il meritevolissimo atteggiamento imprenditoriale che distingue il gruppo Cremonini (nella foto il fondatore Luigi) protagonista nelle ultime settimane di almeno due colpi che davvero meritano di essere segnalati. Un investimento di 25 milioni di euro in Russia – mercato cruciale da sempre, per il gruppo - tramite la controllata Marr Russia, per una nuova piattaforma logistico-distributiva giustamente inaugurata non solo dal ViceMinistro dell’Agricoltura russo Sergey Levin, ma anche dal Ministro per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali italiano Teresa Bellanova. Il nuovo complesso sorge su un’area di 42.000 mq, con una superficie coperta di circa 19.000 mq comprendente tre grandi aree per la gestione dei prodotti surgelati e congelati (carne, pesce, verdure), freschi (carne, formaggi e salumi) e secchi (pasta, olio, conserve di pomodoro, ecc.). La capacità di stoccaggio è 33.000 posti pallets. La costruzione ha richiesto 18 mesi di lavoro. Intanto in Italia il gruppo prosegue nel suo impegno per la sostenibilità ed ha per questo appena concluso un accordo con Enel X per realizzare impianti fotovoltaici in otto stabilimenti industriali dell’azienda per una potenza complessiva di oltre 4 MW, che consentiranno un risparmio annuo di circa 1.850.000 Kg di CO2. Attualmente Inalca autoproduce il 100% di energia necessaria per il funzionamento dei propri siti e oltre il 40% di questa proviene da fonti rinnovabili. Grazie ai nuovi impianti l’azienda incrementerà la quota in modo significativo.