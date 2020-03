E’ un “grazie” appassionato e accorato che giustamente l’Alis, l’Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile, ha voluto porgere a tutti i lavoratori di questa “filiera delle filiere”: i trasporti e la logisica, che rende possibile il funzionamento di tutte le altre filiere, a cominciare da quella primaria dell’agroalimentare. E’ un grazie racchiuso in questo video, breve e intensissimo, che sulla musica di “Nessun dorma”, cantata dall’insuperabile Pavarotti, presenta in carrellata le immagini tipiche del lavoro di tutti coloro che appunto operano nei settori del trasporto e della logistica: dagli autotrasportatori ai marittimi agli operatori ferroviari, degli scali portuali, degli interporti. “Coraggio, impegno, di tutti gli operatori del trasporto e della logisica. Grazie”, recitano le poche parole di accompagnamento che appaiono sul video soltanto scritte, senza che alcuna voce si sovrapponga a quella del grande tenore: “Sono loro, insieme al personale sanitario, i veri eroi”. E se ci riflettiamo, in questo tunnel allucinante di distanziamento sociale, chi per missione professionale ha proprio quella di annullare le distanze, e deve farle contro ogni sorta di difficoltà aggiuntiva, ha veramente un che di eroico.