Classe 1966, Saverio Addante è un venditore nato. Per riconoscimento generale, tra i più bravi della categoria. Non a caso ha creato quella che sarebbe diventata la più grande società italiana di comunicazione promozionale, Incentive Promomedia, con sede principale a Bari e uffici a Milano, Roma, Parma, Catania, Bucarest. Fattura 50 milioni, dà lavoro a 280 persone dirette e mobilita migliaia di collaboratori sul campo e cioè in centinaia e centinaia di punti vendita della Gdo per la quale svolge diverse attività.

Tra i clienti vanta colossi come Auchan, Coop Italia, Sigma, Carrefour, Ferrero, Barilla, Lavazza, Nestlè oltre che primari gruppi di telecomunicazione. Si potrebbe andare avanti per molto, ma la descrizione è sufficiente per capire perché quando si è dovuto nominare il nuovo presidente di Confindustria Intellect la scelta è caduta proprio su lui. L’obiettivo, ha subito chiarito, è individuare un percorso di medio termine per valorizzare l’intera filiera dei servizi professionali alle imprese. A titolo di cronaca Confindustria Intellect mette insieme 300 imprese associate ad Assirm, ricerche di mercato; Assoconsult, consulenza in management; Assorel, comunicazione e relazioni pubbliche; Una, aziende della comunicazione unite. Un raggruppamento che promette di prendere sempre più quota e consistenza in ambito confindustriale.

E non basta perché Addante con la sua Promomedia è anche tra i fondatori e presidente del più grande gruppo italiano di comunicazione integrata assieme a Pomilio Bloom e Arti Grafiche Boccia: The Blue Print Network, organizzato in forma di rete d’imprese, con 106 milioni di fatturato, 540 dipendenti diretti, 72 uffici nel mondo.

Nonostante i riconoscimenti imprenditoriali, professionali e associativi Addante è di quanto più lontano possa esistere dall’uomo arrivato che si compiace dei suoi successi. Conserva invece intatto il tratto umano e l’entusiasmo dei suoi vent’anni quando iniziò mettendo su un’emittente radiofonica, Radio Sound, che tiene in vita con nostalgia.