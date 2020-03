I percorsi dello sviluppo non si fermano al confine

Tra poco usciranno le statistiche ufficiali di Aifi Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt. Nel comparto Venture l’associazione raduna i principali operatori, annoverando 30 soci, e rappresenta oltre 1,6 miliardi di euro di capitale destinato interamente a operazioni di early stage. Ma per capire la filiera abbiamo a disposizione la fotografia 2019 che ci fornisce il VeM – Venture Capital Monitor, osservatorio della Liuc – Università Cattaneo in collaborazione con Aifi, Intesa Sanpaolo Innovation Center ed E.Morace&Co Studio Legale. Guardando agli attori del sistema, venture capitalist, business angels, corporate venture capitalist, si ha un 2019 che chiude con 650 milioni investiti in 228 target.

Rispetto all’anno precedente è un dato importante e in crescita. A livello di numero registriamo un +16%. I nostri operatori però non si fermano ai confini nazionali. Anche se la massima concentrazione delle operazioni la troviamo nel Nord Ovest, lungo l’asse Milano-Torino, gli investitori guardano anche a Gran Bretagna e a Stati Uniti. Le dinamiche di questa filiera, sia a livello internazionale, sia a livello italiano, stanno cambiando velocemente. Bisogna guardare all’internazionalizzazione perché la tecnologia non ha confini. Ma bisogna guardare anche alla catena dello sviluppo, che dalla scienza e dall’innovazione arriva all’impresa. Fondamentale è l’attività di technology transfer per dare la corretta prospettiva di mercato alle conoscenze tecnologiche, tassello su cui abbiamo ancora da fare, potenziando ad esempio il progetto Itatech. Altro tassello fondamentale, che va potenziato e che può avere un ruolo decisivo è il corporate venture capital. Abbiamo primari istituti di credito e aziende che hanno già messo a punto veicoli e divisioni.

Al tavolo Cvc Aifi si ritrovano i dieci corporate più importanti, che stanno lavorando a come potenziare il modello. Date le caratteristiche del sistema imprenditoriale italiano, aggregando oltre ai big anche le medie imprese, si può costruire la vera e propria rampa di lancio per rinnovare il Sistema Italia. Tra gli attori più attivi del sistema vediamo anche le nostre banche, che stanno mettendo a terra progetti di valore. Un ruolo fondamentale viene svolto e dovrà essere svolto dalle Istituzioni. In prima fila abbiamo Cdp, tramite Cdp Venture capital, che attraverso il Fondo nazionale per l’innovazione, agirà su tutta la filiera. Per questo il VentureUp forum di Torino, che ha visto la partecipazione delle principali istituzioni e operatori italiani, è stato un punto di raccordo e di partenza fondamentale: confrontare i modelli, non solo a livello nazionale, aggregare gli interessi degli operatori attorno ai grandi temi di ricerca, dove gli italiani sono eccellenti: scienze della vita, smart mobility, digitale. Sviluppare il sistema Italia con un occhio al superamento dei nostri confini e stringere alleanze internazionali. Perché questi non sono temi domestici. E i percorsi di sviluppo non possono essere domestici. La grande forza delle big tech americane è stata innanzitutto il loro grande mercato domestico. Quindi dobbiamo pensare a allargare i nostri mercati. Abbiamo visto nostri startupper aprire sedi all’estero, negli Stati Uniti, ad esempio, e li abbiamo finanziati. Anche questo emerge dai dati Vem. Il cuore di quelle imprese resta italiano. È un modo di valorizzare il nostro capitale umano. L’auspicio è quello di proseguire su questa strada per far diventare l’innovazione il motore della crescita di tutto il Paese, anche a livello internazionale.

* Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese alla Liuc di Castellanza. è anche direttore generale dell’Aifi (Associazione italiana del private equity, venture capital e private debt)