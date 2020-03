«Il fintech è la nuova soluzione per i problemi finanziari. Applica le tecnologie machine learning, predictive analytics, blockchain e digital wallet. È fondato su nuovi modelli di business con nuovi processi che hanno effetti sui mercati e le istituzioni finanziarie e che offrono soluzioni e servizi che prima non c’erano». Parola di Laura Oliva (nella foto), esperta di gestione dei rischi finanziari e imprenditrice in proprio con Ekuota, un’azienda che ha cofondato. Protagonista nella commissione fintech di Aiti (Associazione italiana tesorieri d'impresa) ha vinto lo scorso anno il premio “Woman in Fintech 2019” assegnato dall’Ambasciata Britannica, Freshfields Bruckhaus Deringer e Borsa Italiana: «Tuttavia – prosegue - la vera innovazione del Fintech è quella di mettere al centro le persone. È una trasformazione non solo tecnologica, ma anche sociale. È una sorta di “democratizzazione” della finanza».

Quali problemi finanziari si risolvono con il Fintech?

I nuovi processi e le nuove tecnologie del Fintech sono una sorta di rivoluzione copernicana per la finanza d’impresa. Impatta su pagamenti, investimenti, gestione dei flussi di cassa, risk management, budget e previsioni, sincronizzazione della liquidità di gruppo, finanziamenti alternativi, rischio di credito e assicurazioni.

E l’impatto sulla gestione dei rischi finanziari anche per le aziende non finanziarie?

Partiamo da un dato: 2,4 miliardi di euro all’anno. Sono le perdite registrate a bilancio dalle aziende italiane che operano sui mercati esteri, la spina dorsale del nostro sistema industriale. È una cifra importante che fa capire come ci sia un problema da risolvere e che non è ancora stato bene affrontato. Per questo è nata tra l’altro Ekuota: aiutare le aziende a gestire i rischi finanziari proteggendo i margini e migliorando i risultati. Si tratta di una piattaforma online che utilizza l’analisi predittiva, ossia utilizza le quotazioni dei mercati finanziari e le analizza per predire con estrema accuratezza cosa è probabile che succeda. L’analisi predittiva è in grado di disegnare scenari futuri che consentono di migliorare la comprensione del business, contribuendo a prevedere il comportamento dei mercati. Ma le potenzialità del Fintech, nello specifico di Ekuota, si spingono oltre la previsione di risultati futuri: vengono date anche indicazioni sulle azioni da intraprendere. Questo è possibile grazie alla sintesi dei dati, all’utilizzo congiunto di scienze matematiche, regole di business e tecnologie software. Grazie al Fintech, le aziende possono fruire di strumenti semplici di facile utilizzo, per gestire la complessità della volatilità dei mercati finanziari, con metodi affidabili.

Ci può illustrare un caso reale di utilizzo e i relativi vantaggi?

Prendiamo il caso di una azienda manifatturiera, i cui costi di produzione sono influenzati dai prezzi, per esempio, di rame e alluminio. I rischi derivano da due diverse fluttuazioni non sempre correlate: quella delle materie prime e quella del cambio, perché l’azienda acquista in euro, mentre le quotazioni sono effettuate in dollari. Tali fluttuazioni dipendono dalla disponibilità e dal prezzo di rame o alluminio, in funzione di diversi fattori, tra cui la ciclicità economica dei mercati, le condizioni di fornitura e altri fattori non controllabili. L’azienda ha dunque una solo possibilità: monitorare le variazioni di prezzo delle materie prime e il tasso di cambio euro/dollaro, per decidere se stipulare o meno contratti di copertura a protezione dei propri margini finanziari. Gli strumenti Fintech che utilizzano le diverse tecnologie consentono di valutare la convenienza alla copertura dei rischi finanziari e attraverso algoritmi specifici viene determinato il range all’interno del quale si prevede che fluttueranno le quotazioni. L’analisi prospettica sull’evoluzione delle quotazioni, fornisce all’azienda il supporto necessario per decisioni operative efficaci, soprattutto in termini di tempistiche. Se l’azienda che abbiamo ipotizzato all’inizio avesse acquistato il rame quando suggerito, nel corso di un semestre, avrebbe ottenuto un risparmio medio di oltre 300 dollari a tonnellata. Analogamente, per gli acquisti di dollari attraverso l’utilizzo della piattaforma si ottengono suggerimenti che indicano quando il rischio di cambio è alto (o basso) e quali sono le coperture finanziarie più efficaci. Con gli diversi strumenti Fintech di analisi predittiva, si è quindi in grado di fare previsioni che forniscono una visione completa dei rischi e una previsione dei flussi finanziari futuri. In definitiva, vengono fornite all’azienda indicazioni concrete sulle azioni da intraprendere.

* consigliere Aiti