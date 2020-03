In Australia i boschi devastati dal fuoco pian piano rinascono

Nell'angolo posteriore di un lotto bruciato della costa meridionale australiana, devastata dal fuoco, c'è un albero incendiato. I suoi rami più alti si estendono in un cielo senza nuvole, fragile e spoglio. Contro il suo tronco carbonizzato poggiano macerie mezze bruciate, resti del negozio di souvenir che ombreggiava.

Ma non è lì che la residente locale Claire Polach sta indicando. Gesticola verso la parte centrale dell'albero, dove dalla corteccia annerita spuntano foglie verdi di tiglio, come se l'albero indossasse un maglione arruffato.

Per Polach, lo scoppio della ricrescita è il segno che, nonostante un assalto di fiamme e fumo durato mesi, la seconda estate più calda della storia e una siccità pluriennale, la natura australiana "fa il suo dovere".

E per quanto riguarda le persone come lei, che si stanno riprendendo solo ora? "Seguiremo la natura", dice. Questo ciclo di fuoco, pioggia e recupero si è svolto in Australia per millenni. La maggior parte delle foreste del Paese sono adattate in modo unico al fuoco. Alcune specie ne hanno bisogno. "L'Australia è, più di ogni altro, un continente di fuoco", scrive l'ecologo e storico Stephen Pyne nel suo libro "World Fire".

Ma gli scienziati hanno a lungo avvertito che un clima caldo potrebbe significare incendi più gravi, più spesso. Ora si teme che anche un continente di fuoco fatichi a riprendersi dalla portata e dalla gravità degli eventi recenti.

Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Nature Climate Change ha scoperto che uno sconcertante 21 per cento dell'area boschiva australiana è bruciata nella stagione degli incendi del 2019-2020, una cifra che gli autori dicono essere "senza precedenti a livello globale" e che potrebbe indicare che "il futuro più infiammabile previsto per l'eventualità di un cambiamento climatico è arrivato prima del previsto".

La domanda ora è se la natura dell'Australia può tenere il passo.

Michael Doherty, un ecologo delle piante, si dirige verso la base di un albero carbonizzato a circa 50 metri dalla strada. È una giovane canna marrone, dice, "un eucalipto e sta mostrando un lampo di crescita epicormica dopo gli incendi".

Le sue dita corrono attraverso quella crescita epicormica - un grappolo di foglie verde oliva che sta spuntando dal tronco dell'albero all'altezza del petto. È una risposta ai danni provocati dal fuoco, dice Doherty, e la prova che l'albero non è effettivamente morto.

La sua chioma è stata bruciata, uccidendone le foglie, ma sotto la corteccia c'erano dei boccioli dormienti. Questi germogli epicormici permettono all'albero di continuare a raccogliere la luce del sole e di fotosintetizzarsi, mantenendolo vivo mentre la chioma si riprende.

L'esplosione della ricrescita non sorprende Doherty, la cui ricerca si concentra sulla capacità delle foreste di riprendersi dopo un incendio. Ma dice di essere incoraggiato.

"Nonostante il cambiamento climatico, stiamo ancora vedendo gli ecosistemi riprendersi come ci si aspetterebbe", dice.

Se continueranno a riprendersi, dice, è più incerto.