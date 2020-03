Key learnings nel mondo del lavoro al tempo del Covid-19

ManpowerGroup - multinazionale leader mondiale nelle innovative workforce solutions – pubblica il Paper “Il mondo del lavoro al tempo del Covid-2019” in cui presenta le tendenze che rivoluzioneranno per sempre il mercato del lavoro e offre alle aziende linee guida e strumenti tecnologici utili a mitigare gli impatti occupazionali dettati dall’emergenza Coronavirus.



Gli effetti sociali ed economici del Covid-19 stanno imponendo alle imprese un necessario cambio di passo per poter fronteggiare una “crisi di sistema” tra le più violente dal post-dopoguerra, evidenziando ulteriormente il bisogno per l’Italia di rendere concreta l’applicazione dell’Agenda Digitale, a favore di aziende e della pubblica amministrazione.

Con responsabilità e impegno ManpowerGroup è in prima linea in Italia nel fronteggiare l’emergenza del Covid-19 e ha messo in atto tutte le misure idonee per proteggere salute dei dipendenti e dei lavoratori in somministrazione e garantendo la continuità del lavoro e delle relazioni con tutti gli stakeholder. Il ruolo di ManpowerGroup può fare la differenza e creare valore, contribuendo a garantire la continuità occupazionale e retributiva dei lavoratori in una situazione di emergenza che sta mettendo a dura prova il tessuto produttivo e commerciale italiano.

In tale contesto ManpowerGroup è impegnato in particolare ogni giorno a:

sostenere le aziende che producono e distribuiscono i beni di prima necessità

supportare il settore sanitario nella ricerca di personale specializzato



nel rispetto della sicurezza e della salute lavoratori al fine di contribuire a sostenere i settori più colpiti dall’emergenza.



Riccardo Barberis, Amministratore delegato di ManpowerGroup ha dichiarato: “Oggi più che mai ci impegniamo a sostenere le aziende che continuano ad operare, a produrre e distribuire beni, soprattutto quelli di prima necessità, anche quando devono sostituire lavoratori assenti. Continuiamo a supportare le aziende sanitarie e gli ospedali, che ci stanno chiedendo infermieri per potenziare i loro reparti. Questo è, come sempre, ancora più il nostro compito ed è una responsabilità di vitale importanza per il nostro Paese. Dobbiamo svolgerlo bene, stando attenti alla nostra salute, ma senza rinunciare alla nostra mission. È evidente che quando l’emergenza coronavirus sarà cessata, il Paese si troverà nella necessità di reagire velocemente alla crisi economica in corso. Il contributo delle Agenzie per il Lavoro sarà pertanto fondamentale per accompagnare le imprese in un periodo, che si preannuncia non breve, di incertezza del sistema economico e produttivo. La possibilità di ricorrere maggiormente alla flessibilità sarà certamente fondamentale per far fronte alla necessità di inserire profili di cui le aziende avranno bisogno”.

Secondo l’osservatorio ManpowerGroup non esistono settori immuni dal Covid-19: le imprese hanno dovuto rivedere in poche ore i tradizionali processi organizzativi per mitigare l’impatto sull’operatività e di conseguenza sull’intera catena del valore. A circa un mese dalla diffusione dell’epidemia in Italia emergono le seguenti tendenze che impatteranno per sempre sul mercato del lavoro:



NEW WAY OF WORKING: lo smart working si impone come una vera e propria trasformazione sociale e culturale per aziende e lavoratori;

LEADERS FOR THE FUTURE: una leadership preparata, responsabile è fondamentale per reagire tempestivamente e con competenza in momenti di crisi. È necessario continuare a sviluppare il Talento per supportare la crescita dei leader del futuro

RESKILLING & UPSKILLING: le trasformazioni possono essere improvvise e inaspettate, farsi trovare pronti significa garantire un futuro alla propria azienda e a se stessi, e un migliore livello di employability

INNOVATION FOR GROWTH: l’aggiornamento del parco tecnologico e la preferenza ad un’infrastruttura che predilige il “mobile” può facilitare forme alternative al lavoro in ufficio.



PEOPLE FIRST - IL PIANO DI MANPOWERGROUP

ManpowerGroup, diverse settimane prima della comparsa del virus in Italia, ha attivato e fatto proprio con azioni concrete il global contingency plan del Gruppo. Il Gruppo ha in primo luogo favorito lo smart working per garantire la continuità del lavoro e ha implementato un piano di comunicazione che gli consentisse di essere sempre in contatto con tutti gli stakeholder di riferimento attraverso canali diretti con dipendenti, lavoratori in somministrazione e clienti.

Saper cogliere le opportunità del mondo digitale e trarre il massimo dalle tecnologie disponibili è oggi fondamentale per le imprese che si trovano ad affrontare in prima linea l’emergenza Covid-19. ManpowerGroup si è dotata da tempo dei più innovativi strumenti per tutto il ciclo del Talento in azienda: ricerca, selezione, reclutamento, valutazione, formazione, inserimento, gestione, consulenza talent & career. Tutti processi che sono oggi sono per la maggior parte digitalizzati, e in un momento di crisi come quello attuale l’accelerazione sulla tecnologia è massima ed è stata estesa a tutti i livelli dell’organizzazione.



GESTIONE RISORSE UMANE: Manpower dispone di soluzioni innovative in grado di gestire da remoto i dati e le presenze dei lavoratori, i contratti, gli organigrammi, i team di lavoro, i temi relativi alla sicurezza e la pianificazione strategica e tutte le attività amministrative

AREA SALES & CRM: Il Gruppo è in grado di implementare strategie per la gestione di tutti i rapporti dell’azienda con i clienti potenziali ed esistenti. Il sistema CRM aiuta ManpowerGroup a rimanere in contatto con i clienti, a semplificare i processi e a migliorare la redditività.

FORMAZIONE E TALENT MANAGEMENT: ManpowerGroup implementa ogni possibile spostamento dei corsi in aula in “aule virtuali online”, con l’utilizzo di piattaforme in partnership con enti e aziende di formazione e fornisce supporto con e-learning.

ATTRACTION, RECRUITMENT & ASSESSMENT: ManpowerGroup utilizza strumenti tecnologici sempre più innovativi in tutte le fasi di attraction, recruitment & assessment. Le selezioni e i colloqui vengono realizzate attraverso video-interviste e un centro specializzato di reclutamento digitale.



L’IMPEGNO DELLE AGENZIE PER IL LAVORO PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA

Assolavoro ha recentemente segnalato in una lettera al Ministro del Lavoro, la necessità di aggiornare il Decreto Dignità, che alla luce dell’emergenza Covid-19 non risulta più attuale rispetto ai suoi effetti sulla società e l’economia. L’Associazione sostiene inoltre i lavoratori in somministrazione colpiti dalla crisi legata all’emergenza Covid-19 grazie all’accordo sottoscritto con le federazioni di categoria Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uiltemp, che ha permesso di attivare un Fondo di solidarietà di 10 milioni di euro.



Per accedere al Report completo: http://info.manpower.it/il-mondo-del-lavoro-al-tempo-del-covid-2019