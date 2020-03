L'Hr manager del futuro sarà un business partner

Un business partner a due facce, dotato da un lato di solide basi scientifiche per utilizzare al meglio il big data analytics, dall’altra del fiuto necessario per individuare nei candidati le soft skills richieste dalle aziende. Quello dell’hr manager è un mestiere sempre più complesso, oltre che un ruolo sempre più importante specie in un paese come l’Italia, con un tessuto economico fatto di Pmi nelle quali un errore nella scelta di un ruolo chiave è potenzialmente letale. Per plasmare questa nuova figura professionale il master Huremol (Human resources management & organizational learning) della Liuc Business School si rinnova all’insegna della collaborazione con il mondo delle imprese che caratterizza l’Università Cattaneo. «È un lavoro molto complesso e in continua evoluzione» dice Daniela Mazzara, direttore del master, «ma assolutamente fondamentale per la crescita dell’azienda: per questo l’hr manager è sempre più considerato un business partner». Il master, la cui ottava edizione partirà nel prossimo mese di ottobre, prevede 320 ore di aula fino a febbraio, seguite da 700 ore di stage fino a giugno – luglio. «Il taglio che abbiamo sempre voluto dare al master, inclusa la parte di aula, è estremamente professionalizzante» spiega Mazzara, «è quel che ci viene riconosciuto dalle aziende. Chi entra nel mondo delle risorse umane ha una formazione ancora molto ingenua e generica, per una questione di provenienza formativa: arrivano dalle più svariate facoltà, da lingue a economia, da giurisprudenza a scienza dell’educazione a psicologia, e non hanno una formazione specialistica sul mondo hr».

In linea con l'impostazione della Liuc, il master prevede una stretta collaborazione con il mondo delle imprese

L’esperienza del master della Liuc trasforma i giovani laureati in esperti del settore, con una combinazione di teoria e pratica e un accento sulla seconda. «Huremol vuole formare delle persone che abbiano già competenze specifiche approfondite» mette in evidenza il direttore del master, «320 ore di aula full time, tutti giorni da ottobre a febbraio, sono un’esperienza importante. All’interno di queste ore vogliamo la compresenza di accademici e aziendali, questo è per noi il valore aggiunto». In pieno stile Liuc, corsi come quelli sulla selezione del personale e sul compensation total reward sono tenuti completamente da docenti aziendali, per garantire allo studente le abitudini, lo slang, l’operatività aziendale. «Ci sono materie molto specifiche in cui c’è un’evoluzione di contenuti cui il docente non sta dietro» rimarca Mazzara, «avere la presenza di chi lavora in azienda per noi è un valore aggiunto importantissimo». La parte di aula è rafforzata dalle visite aziendali. «Ieri eravamo in Esselunga a visitare un punto vendita con la lente della struttura hr» racconta il direttore del master, di cui è in corso la settima edizione, «i ragazzi di queste esperienze ne fanno veramente tante, ed è un valore aggiunto che ci riconoscono quando entrano in azienda, così come le aziende stesse. Andare in azienda a vedere concretamente cosa succede è molto importante». Finita la parte di aula i partecipanti entrano in azienda per uno stage. «È un’esperienza molto consistente, 700 ore, 4 mesi» mette in evidenza Mazzara, «che si conclude con la discussione di un project work con un’ottica professionale, in relazione al lavoro svolto. Le attività sono studiate allo scopo di far acquisire competenze, per noi questo è fondamentale». La formula del master Huremol funziona: il 90% dei partecipanti alle precedenti edizioni è attualmente occupato, «una percentuale che sale al 100% con quelli dell’ultima edizione, 18 su 18», specifica il direttore, «siamo veramente molto attenti alla progettazione dello stage, cerchiamo di far combaciare gli interessi che il ragazzo matura nel corso delle ore d’aula rispetto alle esigenze dell’azienda, caratteristiche tecniche e soft skils; quando le esigenze combaciano, e riusciamo a farle combaciare, se ognuno gioca bene le proprie carte il matrimonio riusciamo a combinarlo». (r.v.)