Intelligenza artificiale e proprietà intellettuale, il dilemma della tutela

Il termine intelligenza artificiale (Artificial Intelligence - “AI”) è stato coniato nel 1955 da John McCarthy, un ricercatore informatico statunitense che vinse nel 1971 il premio Turing proprio per le ricerche da lui condotte in tale ambito. In termini tecnici, l’intelligenza artificiale è un ramo dell’informatica riguardante la programmazione e la progettazione di sistemi, sia hardware che software, in grado di dotare le macchine di determinate caratteristiche che vengono considerate tipicamente umane quali, ad esempio, le percezioni visive, spazio-temporali e decisionali.

Negli ultimi anni, i sistemi di AI hanno fatto significativi passi avanti, riuscendo ad emulare sempre di più la mente umana specialmente in quelle attività “creative” (si pensi ai programmi che consentono di creare composizioni musicali) o “inventive” (si pensi ai sistemi basati sulle combinazioni e ricombinazioni genetiche in grado di generare risultati brevettabili) considerate appannaggio esclusivo delle persone fisiche. Questa evoluzione porta, però, inevitabilmente con sé riflessioni in vari ambiti, fra i quali emerge l’interrogativo se sia possibile tutelare, tramite i classici strumenti della proprietà intellettuale (Intellectual Property - “IP”- e fra questi, anzitutto, il diritto d’autore e la tutela brevettuale), le creazioni e le invenzioni realizzate in maniera sostanzialmente autonoma da queste macchine e, soprattutto, a chi debbano essere riconosciuti i relativi diritti.

Diritto d'autore e tutela brevettuale vanno riconosciuti a chi ha progettato i sistemi intelligenti

Se da un lato, pare potersi condividere l’assunto per cui i contenuti dell’intelligenza artificiale possano presentare caratteristiche assimilabili a quelle proprie dei beni immateriali tutelabili tramite brevetto o mediante la disciplina del diritto d’autore (i requisiti di brevettabilità sanciti dal codice della proprietà industriale, così come la novità e il carattere creativo richiesti dalla legge sul diritto d’autore sono presenti, infatti, nella stragrande maggioranza delle creazioni dei sistemi di AI), non altrettanto agevole sarà fornire una risposta al secondo quesito. Nonostante non sia attualmente presente alcuna norma che richieda esplicitamente che l’autore di un’opera creativa e/o inventiva debba essere una persona fisica, ciò risulta in maniera implicita da alcuni elementi, come ad esempio dalla circostanza che la durata della protezione accordata dal diritto d’autore sia parametrata alla vita stessa dell’autore (il diritto dura, infatti, fino a 70 anni dalla sua morte) o, ancora, dal riconoscimento dei diritti morali sull’invenzione all’inventore e, alla sua morte, al coniuge e ai suoi discendenti. In tale contesto, significativo è il fatto che recentemente l’Ufficio brevetti europeo abbia rifiutato due domande di brevetto in cui una macchina, “Dabus”, era stata designata come inventore, senza dimenticare che, nel 2014, lo US Copyright Office (nell’ambito del celebre caso del selfie scattato da un macaco) aveva affermato che le opere create da animali non possono essere protette tramite il diritto d’autore. L’assenza di chiare disposizioni normative in materia non sta, però, a significare che sia esclusa a priori qualsiasi forma di tutela. Il soggetto che ha progettato e realizzato i codici e i programmi alla base dei dispositivi “intelligenti” può usufruire, infatti, della protezione dettata dal diritto d’autore e (in alcuni specifici casi) dalla normativa brevettuale sul software. Inoltre, nulla vieta di ricorrere alla tutela in via contrattuale. L’unico limite è però, come si sa, che la protezione in questi casi è limitata alle parti del contratto e non estendibile a terzi.