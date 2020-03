Sui social il “doping” è un’arma a doppio taglio

L'utilizzo di account o like/traffico falsi per “gonfiare” il successo delle campagne di social media marketing è una pratica divenuta oramai molto popolare e che tuttavia fa sorgere chiare problematicità dal punto di vista legale che le imprese non possono più ignorare.

Nell’ambito delle campagne di social media marketing, messe in atto dalle imprese, il numero dei like e followers è pacificamente individuato come indicatore di successo di queste campagne. Non sorprende allora che sia diventato sempre più fiorente il business legato alla vendita di “pacchetti” di account o like/traffico falsi.

A fronte di questo fenomeno, si è posto tuttavia sempre più pressante il quesito circa i possibili profili di rischio per le imprese derivanti da questo strumento di aumento artificiale del traffico online.

Su questo tema, è indubbio anzitutto che le imprese non possano ignorare che i regolamenti proprietari per l’utilizzo dei social networks, oramai nella quasi totalità dei casi, vietano esplicitamente l’utilizzo di programmi (c.d. “bot”) per generare falsi followers o like. Il rischio che si pone per le imprese è quindi di vedersi disattivato il profilo social, con i conseguenti danni in termini di reputazione online, o addirittura di subire un’azione legale da parte del social network, stante la violazione delle condizioni generali di contratto imposte dalla piattaforma.

Si consideri inoltre che, laddove sino a poco tempo fa i social network erano relativamente pochi sensibili a perseguire i bot, ora invece si dimostrano molto attivi nel procedere alla cancellazione di falsi followers.

Dal punto di vista invece della normativa pubblicistica, non si ha invece al momento notizia di norme espresse che vietano l’utilizzo dei falsi followers e like a fini pubblicitari, benché il tema sia divenuto oggetto di indagine di molte autorità nazionali per la tutela dei consumatori.

Va anzi segnalato che, il 23 ottobre scorso, la Federal Trade Commission statunitense, è giunta invero a dichiarare già che l’utilizzo di like, followers falsi rappresenta una pratica commerciale ingannevole, e su questa base ne ha quindi proibito l’attività di vendita da parte dell’agenzia Devumi Llc, comminando altresì una sanzione al ceo di quest’ultima per 2,5 milioni di dollari.

In questo contesto, va altresì tenuto presente che l’utilizzo di follower o like falsi può avvenire in maniera totalmente inconsapevole da parte dell’impresa, laddove il messaggio promozionale sia veicolato da influencer che, a insaputa dell’impresa committente, si servano di follower falsi per aumentare artificialmente il proprio pubblico.

Secondo il rapporto sull’influencer marketing su Instagram dell’agenzia Get Influence, il 22% degli influencer che vantano tra i 5 e i 20 mila followers e il 21% degli influencers con follower fra mille e i 5mila acquista falsi followers, mentre addirittura il 32,98% degli influencer tra 20mila e i 100mila followers utilizza la tecnica Follow/Unfollow che consiste nell’attivare il “follow” di un certo numero di account per brevissimo tempo, affinché questi account ricambino il “follow” e venga così creato artificiosamente traffico online. Per mezzo di queste interazioni social non autentiche, gli influencer intendono acquisire maggior potere contrattuale al momento di definire il compenso per i propri post sponsorizzati a chiaro danno delle imprese che li ingaggiano, difettando la platea di follower (e potenziali acquirenti) vantati dall’influencer.

Quanto descritto esemplifica in maniera chiara le insidie legali derivanti dall’utilizzo dei falsi account e like che di fatto vengono a costituire un vero e proprio “doping” illegale rispetto alle iniziative di social media marketing. Da questo punto di vista, appare dunque sempre più ineludibile la necessità per le imprese di implementare al più presto adeguati codici di condotta, affinché i propri dipartimenti marketing evitino di utilizzare tale strumenti di aumento del traffico online, oltre che difese contrattuali specifiche nei rapporti con gli influencer.

* partner sede di Padova Rodl&Partner

LE REGOLE DEL GIOCO

La promozione del brand attraverso la notorietà di un personaggio è una pratica che affonda le radici nelle sponsorizzazione sportive, che però è stata regolamentata solo dalla fine degli anni ’70, pur essendo una pratica in essere già negli anni Venti del secolo scorso. Così, anche nel mondo dello spettacolo, c’è voluto un (bel) po’ di tempo prima che a qualcuno venisse in mente di dare delle regole. La 66ma edizione del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, in vigore dal 29 aprile 2019 (la prima risale al 12 maggio 1966), infatti, finalmente stabilisce, all’art. 7, che “La comunicazione commerciale deve sempre essere riconoscibile come tale. Nei mezzi e nelle forme di comunicazione commerciale in cui vengono diffusi contenuti e informazioni di altro genere, la comunicazione commerciale deve essere nettamente distinta per mezzo di idonei accorgimenti». Il che vale anche per i post, o i commenti, espressi da influencer, blogger, celebrity varie. Che significa? Che, come chiarisce l’Istituto dell’Autodisciplina pubblicitaria, «si è in presenza di comunicazione commerciale nel caso in cui le celebrity/influencer/blogger concludano un accordo con l’inserzionista (o con un terzo che lo rappresenta) per la promozione di un prodotto o di un brand. Il fine promozionale del commento o dell’opinione espressa da celebrity/influencer/blogger, qualora non sia già chiaramente riconoscibile dal contesto, deve essere reso noto all’utente con mezzi idonei». Lo stabilisce, appunto, il già citato art. 7 del Codice di autodisciplina della Comunicazione Commerciale. «Il C.A. non indica modalità obbligatorie per segnalare agli utenti il fine promozionale del contenuto espresso», continua l’informativa dello Iap, «tuttavia celebrity/influencer/blogger, per rendere riconoscibile la natura promozionale dei contenuti postati sui social media e sui siti di content sharing devono inserire in modo ben distinguibile nella parte iniziale del post la dicitura: “Pubblicità /Advertising”, o “Promosso da … brand/Promoted by…brand” o “Sponsorizzato da…brand/Sponsored by…brand” o “in collaborazione con …brand” o “in partnership with …brand”; e/o entro i primi tre hashtag (#) una delle seguenti diciture: “#Pubblicità/ #Advertising”, o “#Sponsorizzato da … brand/#Sponsored by… brand ” o“#a d”unitamente a “#brand”».

E nel caso in cui non si trattasse propiamente di “informazione pubblicitaria”, quando una sorta di “cortesia” da parte del brand? «Nel diverso caso in cui il rapporto fra celebrity/influencer/blogger e inserzionista si limiti all’invio occasionale da parte dell’inserzionista dei propri prodotti gratuitamente o per un modico valore, e la celebrity/influencer/blogger li citi, li utilizzi o li mostri nei propri post, in questi ultimi non dovranno essere inserite le avvertenze di cui sopra, ma soltanto un disclaimer ben leggibile, ad esempio del seguente tenore: “prodotto inviato da…brand”», chiarisce l’Istituto dell’Autodisplina Pubblicitaria. (m. m.)