Dimenticate Milano: l’Expo sarà all’insegna del business

Scordatevi Expo Milano 2015. Expo 2020 Dubai sarà un evento diverso, estremamente concreto e centrato sul business, un’occasione da non perdere per le aziende italiane che vogliono creare negli Emirati una testa di ponte per i mercati del Menasa, acronimo inglese che individua i paesi del Medio Oriente, del Nord Africa e dell’Asia del Sud, una regione immensa e cruciale di cui Dubai è l’indiscutibile capitale commerciale. Parola di Giovanni Bozzetti, presidente di Efg Consulting, società di advisory sull’internazionalizzazione che ha una lunga tradizione di presenza a Dubai.

«Negli Emirati Arabi Uniti abbiamo chiuso operazioni molto importanti» spiega Bozzetti, «accompagnato almeno un’ottantina di aziende, soprattutto piccole e medie imprese, nel territorio con ampio successo, costituendo joint venture o accordi con partner locali». Efg Consulting si è distinta di recente per l’organizzazione a Milano con le autorità emiratine del primo “Italy – Uae Sme’s Business Forum”, un importante momento di incontro e di confronto tra le Pmi dei due Paesi.

Bozzetti, quali saranno le caratteristiche della prossima Esposizione universale di Dubai?

Expo 2020 Dubai sarà completamente diverso rispetto alle precedenti edizioni, e anche rispetto a quella di Milano, il cui tema centrale era il food. Sarà un evento business, orientato a incontri b2b con aziende estere che siano interessate a intraprendere attività commerciali negli emirati o a costituire una società nel paese. Il mercato di riferimento non è soltanto quello degli Emirati ma si estende ad Africa, Asia del sud e Gcc countries (Gulf cooperation council, che comprende anche Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Oman e Qatar, ndr). L’obiettivo di Expo 2020 al di là delle tematiche di mobilità, sostenibilità e opportunità da cui derivano i tre padiglioni tematici principali, sarà quello creare una legacy con il territorio, quindi ulteriori condizioni di sviluppo con una nuova realtà industriale.



Expo 2020 è la consacrazione di Dubai come snodo globale?

Dubai ormai rappresenta in maniera incontrastata il principale hub commerciale mondiale, stante il fatto che con sole 4 ore di volo si raggiunge un terzo della popolazione mondiale, e in 8 ore 2 terzi, grazie anche alle due compagnie aree Emirates e Etihad, che rappresentano l’eccellenza delle compagnie aeree mondiali. C’è un business climate particolarmente favorevole nei confronti degli imprenditori stranieri che vogliano stabilirsi negli Emirati. Nel 2019 è stata promulgata una legge sui visa residents di lungo periodo, della durata di 5 anni nella versione silver per investimenti di almeno 5 milioni di dhiram, pari a circa 1,25 milioni di euro, e di 10 anni nella versione gold, per investimenti di almeno 10 milioni di dhiram, circa 2,5 milioni di euro; la versione gold è disponibile anche per persone con talenti specializzati, come scienziati, inventori, dottori, artisti; sia la versione silver che quella gold sono rinnovate automaticamente. Inoltre negli Eau c’è un livello di tolleranza molto elevato, esiste perfino un ministero della Tolleranza, oltre a uno della Felicità.



Gli Eau sono un luogo ideale per fare business?

I livelli di sicurezza percepita e reale sono straordinari, così come l’efficienza degli apparati pubblico amministrativi. Grazie a questo gli Eau e Dubai hanno scalato i vertici di tutte le classifiche internazionali. Gli emiratini manifestano una propensione marginale all’acquisto per un prodotto Made in Italy superiore del 25% rispetto agli altri. Non bisogna però pensare di arrivare nell’Eldorado e che tutto sia facile, che appena arrivi riesci a conseguire volumi di affari molto rilevanti. Ci vuole pazienza, si devono conoscere bene le realtà locali, è un mercato competitivo e bisogna anche affidarsi a chi ha elevati livelli di relazioni. Noi di Efg siamo in loco da 15 anni e abbiamo consolidato nel tempo un prestigioso network di relazioni, basate sulla fiducia reciproca e sull’amicizia.