Una nuova speranza nella cura del Coronavirus Sars-Cov-2 arriva dalla Francia. In un’intervista al quotidiano Les Echos Didier Raoult, direttore dell’Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée di Marsiglia, ha reso noti i risultati della sua sperimentazione clinica a base di Plaquenil, uno dei nomi commerciali della clorochina, un antimalarico già dimostratosi efficace in vitro e su modelli animali contro numerosi virus tra cui il coronavirus della SARS, in associazione ad azitromicina, un antibiotico utilizzato per le polmoniti batteriche. Dopo 6 giorni di test, solo un quarto dei 24 pazienti era ancora portatore del virus, mentre il 90% dei contagiati cui non sono stati somministrati questi farmaci era ancora positivo.

Se davvero la clorochina si dimostrerà essere il farmaco chiave nella lotta al nuovo Coronavirus, buona parte del merito sarà italiana. L'idea di usare la clorochina contro il coronavirus della SARS, infatti, fu lanciata da Andrea Savarino, ora ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità, nel 2003 attraverso la rivista scientifica Lancet Infectious Diseases. Come spiega l’Istituto Superiore di Sanità, l'ipotesi si basava su un'analisi della letteratura da cui si evinceva un effetto antivirale ad ampio spettro della clorochina. Inoltre quest'ipotesi teneva conto delle proprietà immunomodulanti del farmaco, usato talvolta con successo nel trattamento dell'artrite reumatoide. L'anno successivo, dopo che l'epidemia di SARS si fu esaurita, il gruppo di Marc Van Ranst della Katholieke Universiteit Leuven (Belgio) dimostrò gli effetti inibitori della clorochina in vitro sul coronavirus della SARS. L'effetto fu poi confermato indipendentemente da altri gruppi di ricerca. Nel 2009 sempre il gruppo del Prof. Van Ranst mostrò l'efficacia in vivo della clorochina, su un modello animale (topi infettati con un altro coronavirus).