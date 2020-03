Arriva qualche buona notizia dal fronte (ma non cantiamo vittoria)

Un po’ di buone notizie non guastano. Non significano – purtroppo – che l’epidemia di coronavirus stia declinando, o che sia sul punto di essere debellata. Ma significano che prima o poi – anzi, più prima che poi - sarà sconfitta. Vanno prese tutte con il beneficio dell’inventario, perché le certezze granitiche in questa fase di continue fake-news non esistono. Sono tutte di fonti giornalistiche varie ma mediamente affidabili, sono uscite nelle ultime 24-48 ore.



- La Cina ha chiuso il suo ultimo ospedale per il coronavirus. Non ci sono abbastanza nuovi casi per sostenerli.

- I medici in India hanno avuto successo nel trattamento del Coronavirus. Combinazione di farmaci utilizzati: Lopinavir, Retonovir, Oseltamivir insieme alla clorofenamina. Suggerirebbero la stessa medicina, a livello globale.

- I ricercatori dell'Erasmus Medical Center affermano di aver trovato un anticorpo contro il coronavirus.

- Una nonna cinese di 103 anni si è ripresa dal COVID-19 dopo essere stata curata per 6 giorni a Wuhan, in Cina.

- La Apple ha riapre tutti i suoi negozi in Cina.

- La Cleveland Clinic ha sviluppato un test COVID-19 che dà risultati in ore, non in giorni.

- In Corea del Sud il numero di nuovi casi è in calo.

- L'Italia è colpita duramente, dicono alcuni demografi, perché ha la popolazione più anziana d'Europa. Sarà banale ma…

- Gli scienziati in Israele potrebbero annunciare a giorni lo sviluppo in stadio avanzato di un vaccino contro il coronavirus.

- Tre pazienti del Maryland completamente guariti dal coronavirus; in grado di tornare alla vita di tutti i giorni.

- Una rete di scienziati canadesi sta facendo ottimi progressi nella ricerca su Covid-19.

- Una società biotecnologica di San Diego sta sviluppando un vaccino Covid-19 in collaborazione con la Duke University e l'Università Nazionale di Singapore.

- Il primo caso COVID-19 positivo della contea di Tulsa è stato recuperato. Questo individuo ha avuto due test negativi, che è l'indicatore della guarigione.

- Tutti i 7 pazienti che si stavano curando all'ospedale Safdarjung di Nuova Delhi sono guariti.

- Il plasma dei pazienti appena guariti da Covid -19 può curare altri infettati da Covid-19.