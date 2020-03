A caccia di unicorni?Tra gli "illiquidi", con prudenza

La liquidità è una virtù, specie in tempi di grande incertezza. Ma è anche un costo particolarmente salato in una stagione di tassi negativi ove occorre analizzare i listini con il microscopio per individuare rendimenti nell’ordine di pochi punti percentuali. E così non stupisce che un numero crescenti di investitori, non solo tra i miliardari, guardi con sempre maggior attenzione all’orizzonte degli assets illiquidi, impermeabili alle oscillazioni dei listini. Una scelta potenzialmente rischiosa, come ammonisce Gianni Tamburi, troppo rischiosa per chi non padroneggia i segreti dei mercati. La storia finanziaria, del resto, è piena di fallimenti legati alla difficoltà di liquidare un asset nei tempi giusti.

Però non mancano le ragioni per guardare al di là dell’orizzonte dei titoli quotati, a partire dalle dimensioni esigue dei mercati ufficiali. Non solo Piazza Affari che, al netto della pattuglia dell’Aim, è più o meno la stessa di vent’anni fa. Anche i mercati Usa registrano un calo di appeal: il numero di quotate si è quasi dimezzato negli ultimi 20 anni, passando dalle 8.090 del 1998 a 4.397 di fine 2018. Di qui una corsa a strumenti nuovi, setacciando l’economia reale (vedi l’immobiliare, in particolare) e quella virtuale, magari alla ricerca di unicorni. cioè matricole in grado di raggiungere la quotazione di un miliardo, cosa che a Piazza Affari è riuscita solo a Yoox, acquistata da Richemont.

A Milano il trend è stato inaugurato da Mediobanca Private Markets Fund lanciato da Piazzetta Cuccia assieme alla statunitense Russell Investments: offre una soluzione di investimento su asset class illiquide, destinate non più solo alla clientela istituzionale, ma anche ai privati con patrimoni elevati. Ma non sono soltanto i fondi i veicoli utilizzati per investire in private asset. Ci sono anche i club deal (ad esempio Banca Generali ha una divisione apposita, la formula preferita dalle grandi famiglie come emerge dal Global Family Office Report 2019 di Ubs. E la proposta non riguardano solo i portafogli più capienti.

Ad esempio Azimut ha messo a punto una nuova strategia di crescita nel settore degli investimenti alternativi dedicati all’economia reale per offrire alla clientela rendimenti più elevati: private equity, venture capital, private debt hanno generato ritorni annuali in media del 12% circa negli ultimi 10 anni, contro la media del 7,5% delle attività quotate. Di qui la decisione di dar vita ad Azimut Libera Impresa sgr una piattaforma di prodotti e servizi dedicata a imprenditori e Pmi da un lato e investitori e risparmiatori dall’altro, con l’obiettivo di favorire l’immissione di liquidità nell’economia reale, offrendo al contempo opportunità di rendimento maggiori a risparmiatori e investitori. L’obiettivo è di raccogliere entro il 2020 1,5 miliardi attraverso otto nuovi fondi, ma l’obiettivo è ben più ambizioso entro cinque anni il gruppo vuole che il peso di queste attività cresca ad almeno il 15% degli assets under management coinvolgendo anche la clientela media; l’importo minimo di sottoscrizione nel fondo Demos 1, investito in azioni di società italiane con un fatturato i 30 e i 250 milioni, è pari a 5 mila euro.

Il fenomeno, complici i bassi rendimenti, sta prendendo piede, nonostante il vincolo dell’illiquidità che spaventa (a ragione) gli investitori. Come si fa a vincolare i propri soldi per lunghi periodi di tempo senza possibilità di smobilizzo, qualunque cosa capiti? D’altro canto, è la replica, per andare a caccia grossa della prossima Airbnb o della prossima Uber piuttosto dei progetti urbanistici più interessanti occorre affidarsi a consulenti esperti ed armarsi di pazienza. Oltre, naturalmente, evitare di fare operazioni troppo impegnative per i propri mezzi.

* L'autore Ugo Bertone. Torinese, ex firma de "il sole-24 ore" e "la stampa", è considerato uno dei migliori giornalisti economico-finanziari d'italia