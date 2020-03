Virus. dal governo un decreto che "siamo consapevoli, non basterà"

“Siamo consapevoli che questo decreto non basterà”: la notizia migliore è questa, nel decreto “Cura Italia” varato ieri (finalmente, dopo un lungo e inutile week-end di preconsiglio), è tutta in questa consapevolezza che Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, esprime all’inizio del suo breve intervento nella conferenza stampa del governo, 120 secondi in tutto, sui criteri ispiratori del lungo provvedimento – oltre 100 pagine – con gli interventi sanitari ed economici per rispondere all’emergenza virus.

Un po’ eufemistico, invece, l’aggettivo “poderoso” che ha poi scelto il premier prima di dare la parola ai ministri dell’Economia Gualtieri e del Lavoro Catalfo. “Non abbiamo mai pensato di combattere un’alluvione con gli stracci, con i secchi, stiamo pensando ad una vera e propria diga, l’Italia è in prima fila…”. Eccetera.

Ma che c’è dentro lo sconfinato decreto che unisce gli interventi a sostegno dell’emergenza sanitaria con quelli a tutela dell’economia? Un impegno di spesa globale di 25 miliardi – tutti subito: forse è questo che all’inizio è piaciuto un po’ alla Borsa, che è sembrata rifiatare dal profondo rosso del -8 recuperando tre punti, ma niente di più. Anche perché intanto Wall Street andava male, malissimo, dimostrando di non credere allo sforzo della Fed – poderoso per davvero, quello - e giustificando così l’annuncio del Fondo monetario internazionale di un finanziamento globale antiepidemia di 1000 miliardi.

Ma oltre alla dimensione globale della spesa, e ad alcuni annunci precisi, non è ancora facile individuare nelle pieghe della lenzuolata governativa quel che più preme alle imprese, ai loro dipendenti e ai lavoratori autonomi. Diciamo che ai 25 miliardi si aggiunge un’attivazione di «flussi per complessivi 350 miliardi» in finanziamenti a sostegno dell’economia reale, ha sottolineato Gualtieri: soldi che andrebbero a confrontarsi con i 550 miliardi di garanzie statali sul credito alle imprese messe in campo dai tedeschi. Difficile a credersi.

Le poche cose chiare, anche se non dettagliate, le ha annunciate Gualtieri: estensione "degli ammortizzatori sociali a tutte le tipologie di lavoratori dipendenti" (ma in questa materia le regole di dettaglio sono determinanti, e non ancora chiare) e la copertura di "tutti i lavoratori autonomi, stagionali e di altre forme con un assegno di 600 euro per il mese di marzo" (ma probabilmente solo a chi nel 2019 aveva fatturato fino a 10 mila euro, cioè – senza offesa – i derelitti).

Zona grigia: la sospensione degli obblighi di versamento per tributi o contributi. Il termine di ieri è stato incredibilmente differito solo fino a venerdì prossimo “ma poi” (così ha detto Gualtieri) la sospensione di rata verrà estesa fino al 31 maggio; attenzione però: solo a vantaggio di chi l’anno scorso ha fatturato meno di 2 milioni di euro. Gli altri pagano: come se un medio ristorante milanese fosse “una grande azienda”... E anche i pochi – si fa per dire – privilegiati, comunque dovranno ripagare le rate saltate entro l’anno in corso, come se il fatturato perso questo mese e – diciamocelo – certamente anche in aprile, potesse essere recuperato nei sette o sei mesi successivi.

Altra chicca, altra incognita: sono sospese le rate di prestiti e mutui. E chi vive in affitto perché non ha mai avuto i soldi per permettersi di chiedere un mutuo, quindi sta peggio degli altri, che fa: paga?

Una domanda è piovuta sull’incolpevole ministro Catalfo che nella conferenza stampa è succeduta a Gualtieri per parlare di cassa integrazione, e riguardava la congruità dei 3,5 miliardi di stanziamenti per la sanità. Basteranno? Vallo a sapere.

Unica certezza la Naspi resta, e va bene. Resta pure il reddito di cittadinanza, non è servito a niente ma vallo a toglierlo adesso. E restano le provvidenze per Alitalia. Sette governi non sono bastati a risolvere il rebus, sarebbe ingeneroso prendersela solo col settimo.