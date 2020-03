La ricetta giapponese che rende felice il manager

Si scrive 生き甲斐, si legge “ikigai”. Per i giapponesi è “qualcosa per cui vivere”. Per i francesi la raison d’être. Per gli italiani un motivo per alzarsi la mattina. Per un italiano in particolare, significa costruire una società che bilanci il progresso economico con la risoluzione dei problemi sociali. Facendolo da manager. «I colleghi di Tokyo sostengono che chi possiede molto ikigai vive in modo più soddisfacente: anzi, secondo alcuni studi, tende anche a essere più in salute e a invecchiare meglio», spiega Walter Ruffinoni, amministratore delegato di Ntt Data Italia, branch della multinazionale giapponese leader nell’ambito della Consulenza e dei Servizi IT. Uno che di cambiamenti ne capisce: in 54 anni ha infilato una laurea in Ingegneria al Politecnico di Milano, un Master in Business Administration all’Università Bocconi, una partecipazione al Senior Leadership Training della Harvard Business School, una al Global Business Consortium presso la London Business School, un’esperienza ventennale nel mondo della consulenza in ambito digitale in Italia e all’estero, ricoprendo ruoli di rilievo in multinazionali americane e giapponesi per approdare, nel 2013, alla guida di Ntt Data Italia. Ha appena dato alle stampe il suo “IItalia 5.0. Un nuovo umanesimo per rilanciare il Paese” (edito da Mondadori Electa, introdotto dalla prefazione di Federico Rampini), che prospetta un modello innovativo di integrazione fra pubblico e privato rovesciando lo schema contemporaneo e mettendo l’innovazione tecnologica al servizio dell’essere umano.

«Da manager della sede italiana di Ntt Data, un gruppo giapponese con sede a Tokyo che opera in oltre 50 Paesi, ho il privilegio di assistere in prima linea ai cambiamenti in corso nella società, sui mercati e nella vita delle multinazionali», dice: «chi decide

di cavalcare il cambiamento può accedere a un bagaglio di opportunità, di crescita e di ricchezza come mai è accaduto prima in passato. L’incertezza più che combattuta va gestita: il cambiamento va inteso come espansione, miglioramento, progresso, evoluzione, crescita».

Oggi la differenza si misura in base all’atteggiamento mentale di chi dirige un’impresa, alla flessibilità e alla capacità di orientamento

Facile a dirsi, molto meno a farsi. «La differenza ora si misura in base all’atteggiamento mentale di chi dirige un’impresa, alle convinzioni che lo guidano, alla flessibilità e alla valorizzazione dei punti di forza, alla capacità di orientamento verso un obiettivo e alla gestione delle emozioni, all’attitudine a cambiare velocemente e ricoprire un ruolo di leadership nel proprio team. Ceo e manager sanno molto bene quale sia l’importanza di far sentire ogni collaboratore o dipendente coinvolto e impegnato, come se l’azienda fosse sua. Per restare competitivi sul mercato è importante saper accogliere nel proprio stile di leadership caratteristiche femminili, saper motivare la propria squadra, renderla coesa e compatta, permettere a ogni singolo individuo di dare il meglio di sé».

Ma nei nuovi modelli di business, rinnovare le competenze implica un ripensamento generale anche per ciò che riguarda la valorizzazione dei talenti. «Le aziende oggi chiedono freschezza di pensiero, mentre i dipendenti sono sempre alla ricerca di opportunità per acquisire nuove competenze», sottolinea il top manager. «Il concetto di mobilità dei talenti non si riferisce più solo ai piani di successione, ma tocca tutte le tappe del ciclo di vita del lavoratore, dalla selezione, alla formazione e allo sviluppo, all’analisi delle performance fino alla definizione degli obiettivi. Mobilità significa anche opportunità di cambiare ruolo, città, Paese, creando percorsi di carriera interamente nuovi».

Per non parlare delle nuove tipologie d’impresa emergenti, che offrono titoli e posizioni che, anche solo fino a cinque anni fa, nemmeno esistevano. «I business leader prendono consapevolezza che per sviluppare e far crescere l’azienda c’è bisogno di collaboratori disposti a essere studenti per tutta la vita». (m. m.)