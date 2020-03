Fallendo s’impara... ...a conquistare il successo

Se è vero che sbagliando si impara, è anche vero che si può imparare a sbagliare. Talmente vero che c’è persino una scuola che insegna a farlo: si chiama Scuola di Fallimento ed è nata a Modena tre anni fa. No, non c’entrano libri contabili e crisi d’impresa: al grido di “Osa perdere per vincere” insegna a puntare sulla singolarità e le eccezioni, valorizzando i buoni errori. L’ha fondata Francesca Corrado (nella foto), ex startupper, ex docente di diritto Economico, ex fidanzata. «Fino al 2014 avevo una start up innovativa, un contratto di Docente di Teorie Economiche, un fidanzato e una casa», racconta a Economy. «Il mio annus horribilis è stato il 2015: ad un tratto non avevo più né una società, né una cattedra, né un fidanzato, né una casa. Questi certamente sono i miei più grossi fallimenti. O almeno così pensavo».

Gli errori sono un’opportunità di crescita professionale: il fallimento non dev’essere vissuto come stigma sociale

Il peggioramento delle condizioni del padre, malato di Alzheimer, e il metodo del gioco, per supportarlo, sono stati la molla che l’ha proiettata nella sua seconda vita. «Ho capito che poteva essere un modo per aiutare anche gli altri a superare i fallimenti, a vederli come opportunità di crescita personale e professionale. E allora ho messo a punto un metodo di supporto che si basasse sulla scienza e sul gioco che era stato di supporto anche durante la malattia di mio padre». Nel 2017, a 36 anni, fonda la Scuola di Fallimento: «L’obiettivo è costruire in Italia una sana cultura del fallimento, una cultura in cui il fallimento non sia vissuto come marchio indelebile e l’errore non sia considerato uno stigma sociale invalidante ma un viaggio di scoperta di sé, dei propri limiti e dei propri talenti. Oggi dopo tre anni penso che quegli eventi siano stati la cosa migliore che mi sia capitata».

Insieme a lei, il game psichologyst Alian Mattiassi, il designer Giorgio Gandolfi, l’attore di improvvisazione Paolo Busi, il ludologo Andrea Ligabue, le game designer, nonché docenti del Politecnico di Milano, Maresa Bertolo e Ilaria Mariani. «In genere si rivolgono a noi i responsabili delle risorse umane e le aziende che investono su formazione e change management. Ci chiedono di affrontare il tema dell’errore/fallimento o del cambiamento. Insegniamo loro come gestirlo, ovvero sperimentando per prove ed errore. È un tema strettamente collegato alle soft skill: il mondo cambia molto velocemente e già dopo cinque anni le competenze diventano obsolete». I clienti? «Aziende anche importanti, come Barilla, Banca Mediolanum, Microsoft, Credem, Tim con l’Academy, poi Fondazioni e scuole. Con Panariagroup Industrie Ceramiche, un gruppo quotato in borsa, stiamo lavorando su cambiamento e team building. Stiamo anche lanciando, in collaborazione con la Fondazione Human Age Institute, un percorso per i Neet, ragazzi che non studiano e non lavorano, e lo faremo in collaborazione con alcune aziende», spiega Francesca Corrado.

«Innovare non è più un’opione: è una condizione necessaria per sopravvivere», conferma Ivan Mazzoleni, Business Digital TRansformation Lead di Microsoft. «Per questo motivo ho ritenuto fondamentale, per tutto il Team Digital Advisor Microsoft, intraprendere un percorso di apprendimento sull’errore e sul fallimento. È stato un percorso importante perché ha gettato le basi concrete per essere più consapevoli dei propri bias e per confrontarsi su come prevenire quelli evitabili e trasformare in opportunità gli altri».

Per Milena Bardoni, senior private banker di Banca Mediolanum, «non è facile riassumere quanto appreso da Francesca durante un suo corso, ma direi che le due frasi che a distanza di tempo ho bene impresse nella mente sono: “meglio ops che se avessi” e “meglio fatto che perfetto”. Abbiamo invece imparato che l’errore è riflessione, è opportunità, è perseveranza, è innovazione».

«L’intervento della Scuola del fallimento da spunti per affrontare con creatività e leggerezza un tabù che ci perseguita dalle elementari», conferma Francesca Zeverino, della Comunicazione Interna Credem.

Ogni corso si compone di cinque moduli che seguono il “ciclo dell’errore”: percezione, analisi, consapevolezza del proprio purpose, tecniche di sdrammatizzazione e di premiazione, fiducia, «che è un ripartire con un nuovo mindset», spiega la fondatrice. Si combinano teatro, roleplay e simulazioni, coaching, mentoring, con esperti di gioco, attori, coach, mentor, neuroscienziati, docenti anche universitari. «Quello che facciamo è di mettere a disposizione dei partecipanti ai corsi una cassetta di strumenti teorico - pratici per accogliere, analizzare e abbracciare l’errore», continua Francesca Corrado. «Nello specifico, nel primo modulo facciamo emergere la percezione soggettiva dell’errore. Nel secondo analizziamo gli errori e i bias cognitivi che appartengono a quel target specifico che partecipa al corso ovvero lavoriamo sugli schemi mentali che influenzano il nostro modo di pensare e di agire. Nel terzo lavoriamo sulla consapevolezza dei propri errori. Nel quarto mettiamo in scena, in maniera leggera e talvolta comica, gli errori per poterli sdrammatizzare. Nel quinto lavoriamo sulla costruzione di un percorso che porti al successo e al raggiungimento dei propri obiettivi». Lezioni, show e percorsi formativi servono a sviluppare un mindset antifragile e per apprendere un metodo attraverso il quale imparare a osare, ad analizzare gli errore e ad accettare i fallimenti: «Se non cambiamo mentalità con cui ci rapportiamo al fallimento gli incentivi al successo risulteranno inutili. Se è importante la mentalità deve esserlo anche il metodo. Facciamo gli stessi errori perché non ci fermiamo ad analizzarli ponendoci le giuste domande».

«Il problema delle Pmi è che sono sempre sul pezzo, impegmate giornalmente ad affrontare la routine: così non alzano la testa e non si rendono conto di quello che accade intorno a loro.», conclude Francesca Corrado: «Successo e fallimento sono due facce della stessa medaglia. La grandezza, diceva Confucio, non si raggiunge non fallendo mai, ma rialzandosi ogni volta che si cade».

LA PSICOLOGIA DEL FALLENDO

Per far (ri)decollare l’attività in un’azienda in crisi occorre costruire un nuovo Piano d’Impresa per evitare di continuare a navigare “a vista” o continuare a prendere decisioni basate sull’impulso emotivo, senza definire con chiarezza nuovi obiettivi, nuove strategie e nuove azioni concrete e misurabili, dal momento che soprattutto quando si parla di piccole imprese è proprio la mancanza di chiarezza e la confusione che impediscono di capire le difficoltà e di intervenire con obiettività.

Per approfondire il tema, Economymag.it pubblica l’intervento di Giuseppe Rochira avvocato cassazionista, commercialista, revisore dei conti, che affronta la questione della psicologia (e della psicosi) del fallendo.

