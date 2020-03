Economia, brutte avvisaglie il decreto-aiuti nasce debole

Alla mezzanotte di domenica 15 marzo, il governo Conte 2 non è ancora riuscito ad emanare l’attesissimo decreto sul potenziamento dell’assistenza sanitaria e sugli interventi a sostegno dell’economia nazionale devastata dalla chiusura delle attività.

Ritagliandosi pochi e deleteri minuti in video a "Che tempo che fa” il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha lanciato poche anticipazioni, dal contenuto deprimente. Se i fatti non si dimostreranno migliori di queste premesse, l’unica domanda sarà come un simile balbettante esecutivo possa essere lasciato a gestire la crisi epocale che stiamo vivendo per il coronavirus, come cittadini e come economia nazionale

1) Gualtieri ha detto che "arriveremo forse ad utilizzare tutti i 25 miliardi in dotazione per l'emergenza. Era necessaria una risposta forte". Con ciò dimostrando di considerare appunto “forte” quella risposta di quelle proporzioni in un mondo che sta mobilitando ben diverse risorse: dalla Germania, che garantirà crediti dalle banche alle imprese per 550 miliardi di euro, ponendo lo Stato – attraverso la sua “Cassa depositi e prestiti” – come garante di ultima istanza per le aziende che andranno a indebitarsi.

2) Ha dovuto ammettere che le sue strutture non sono ancora riuscite a definire l’articollazione dei rinvii dei pagamenti in scadenza, che vengono quindi semplicemente differite per ora di cinque giorni. Cinque giorni! Sentiamolo: "Sono poi rimandate tutte le scadenze fiscali fino a venerdì per tutti e il decreto definirà le modalità e le tipologie delle proroghe successive".

3) Ha confermato il potenziamento della Cassa integrazione per tutti ma senza dare alcuna conferma, e le bozze del decreto che circolavano dal pomeriggio erano, al riguardo, confuse e scoraggianti. Ha poi detto che si cercherà di “dare una risposta ai lavoratori autonomi che non dispongono della cassa integrazione: avranno per il mese di marzo un sostegno di 600 euro per le loro esigenze minime, di sopravvivenza". Siamo alla lotta per la sopravvivenza, insomma.

4) Infine, l’apoteosi: sul rinvio delle scadenze fiscali, il ministro ha aggiunto: "chi ha possibilità di pagare lo faccia perché sono risorse preziose per il nostro bilancio e per il servizio sanitario nazionale". Sembra un’ovvietà, invece è un’enormità. E’ moralmente scorretto correlare i pagamenti fiscali di questi giorni e delle prossime settimane alla capacità del governo di sostenere il servizio sanitario nazionale. Questo è il tempo di dar fondo alle risorse di riserva, di spostare fondi da voci di bilancio insensate – per esempio i 21 miliardi di inutili spese militari – per sostenere comunque al meglio la sanità, anche se nessuno riuscisse più a pagare un euro di tasse per i prosimi tre mesi.

E comunque, quanto invece alle misure di ristoro, "arriveranno con un altro provvedimento", ha aggiunto il ministro.

Come dire: un panorama a dir poco allarmante. Che tra l’altro nemmeno prova a sfruttare la sospensione del Patto di stabilità decisa dalla Commissione europea. Certo, far salire il rapporto tra il deficit e il Pil di quest’anno dal tasso programmato del 2,2% verso zona 5% comporterebbe un’ulteriore, marcata crescita del debito pubblico. Ma anche il crollo del Pil in atto spingerebbe a quegli stessi livelli quel rapporto. Bisogna mettere in conto la speculazione che si abbatterà ancora da domani sui nostri Btp, facendone impennare il prezzo: ma è su questo fronte che autorità forti di un Paese rispettabile avrebbero già dovuto muoversi, come in realtà ha fatto il solo presidente della Repubblica, che la Bce non può sguarnire l’euro dalla difese collettive che servono a tutti, quando ad essere attaccato è l’anello più debole della catena.

Certo: oggi la Federal Reserve ha azzerato i tassi e stanziato 700 miliardi di dollari di quantitative easing, il che fa stridente contrasto con i tassi intatti e i magrissimi 120 miliardi stanziati dalla Bce. Ma certo, andando avanti così, per l’Unione europea non ci sarà futuro e per l’Italia saranno dolori senza precedenti. A meno di non trovare, tra le riserve della Repubblica, non un altro emissario delle consorterie europee che della nostra crisi si giovano come fu Mario Monti nel 2011 ma un uomo credibili, rispettato nel mondo, capace di rendersi garante delle spese di oggi e della nostra capacità di compensarle domani. Quell’uomo c’è, si chiama Mario Draghi. Ma chissà se la nostra politica saprà e vorrà avvalersene, almeno in nome della salute di tutti noi e del futuro dei nostri figli.