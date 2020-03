Si tolgono tutti i controlli elettronici. Ci si fa il segno della croce (perché non si sa mai) e si parte. Davanti c’è una pista di neve talmente ghiacciata che, probabilmente, riusciremmo a farci male scivolando anche se se fossimo a piedi. In auto, con una Bmw X6, quella nuova, ne siamo usciti sani e salvi. Non solo. Abbiamo anche imparato che con un’auto a trazione integrale si può driftare, ovvero divertirsi. In inglese questo verbo strano vuol dire “andare alla deriva”. In auto significa percorrere una serie di curve con l’auto di traverso, controllando le sbandate con l’acceleratore e un po’ di sterzo. Si guida di traverso dando e togliendo il gas. il freno si usa solo quando la velocità di entrata in curva è davvero eccessiva e lo sterzo quel poco che basta, senza mai esagerare perché il corpaccione della Bmw X6, la sua massa e il peso, fanno quasi tutto il resto. È come un bimbo: bisogna lasciarla fare, guidarla con discrezione, e intervenire con grinta solo se sta per passare il limite. Che, in questo caso, significa fare un testacoda o finire fuori pista, che non è un grosso problema in un ghiaccioodromo come quello di Livigno che ospita la Bmw Driving Experience dell’ex pilota di Formula 1 Siegfried Stohr.

Ma non è mai successo nulla di grave soprattutto grazie a un’auto che pare in grado di cavarsela in ogni situazione, dalla più elegante a quella più estrema. Perché la X6 è un mix si sportività e lusso, di tecnologia e potenza, di spazio e raffinatezza che ha un solo problema: il prezzo che parte da poco più di 80 mila euro. Sotto il profilo estetico la X6 può piacere o non piacere per una questione di gusti personale. Ma è difficile affermare che le sue linee e la sua mole non si faccia notare per strada, anche da ferma. È lunga pochi millimetri in meno di 5 metri ed è larga più di due, ma è alta solo 1,7 metri dandogli una forma aggressiva e filante. Sul muso ha una griglia a doppio rene che, per la prima volta si può addirittura illuminare dando al frontale un’immagine unica al buio anche durante la guida. Se poi vedete all’interno dei doppi fari degli elementi blu a forma di X vuol dire che l’auto monta proiettori Laserlight con Selective Beam che ottimizzano la funzione antiabbagliamento e hanno un raggio d’azione di circa 500 metri. Molto di più di quanto molti di noi siano in grado di vedere di giorno.

I cerchi in lega da 19 pollici sono di serie, con altre varianti di ruote di dimensioni variabili da 20 a 22 pollici disponibili come optional. All’interno non c’è nulla di nuovo se non una reinterpretazione degli spazi che, come in ogni Bmw, ha come focus il conducente. I rivestimenti sono in pelle Vernasca e lo spazio interno è modulabile, grazie agli schienali posteriori divisi 40:20:40 che possono essere abbassati per aumentare la capacità di carico da 580 a 1.530 litri.

La lista degli optional è lunghissima e prevede, tra gli altri, i sedili multifunzione con funzione massaggiante sia per il conducente che per il passeggero anteriore, il climatizzatore automatico a quattro zone, il porta bicchieri termoelettrici, le applicazioni in vetro per i comandi, il tetto panoramico Sky Lounge, il pacchetto Ambient Air che profuma l’abitacolo e l’impianto audio Bowers & Wilkins Diamond + 3D Surround Sound System. Tutte le versioni, invece, dispongono dell’Intelligent Personal Assistant, un compagno di viaggio digitale che risponde al saluto “Ciao Bmw” (ma che può essere chiamato come si vuole), di un quadro strumenti ad alta risoluzione e di un display di controllo, entrambi con diagonale dello schermo di 12,3 pollici.

Di serie X6 monta anche il Cruise Control con funzione di frenata e la funzione Collision e Pedestrian Warning con City Braking, che avvisa il conducente anche quando viene rilevato un ciclista. Il sistema Active Cruise Control con funzione Stop & Go è disponibile come optional così come il Driving Assistant Professional. Questo pacchetto di tecnologie per sicurezza e comfort include sia l’assistente di controllo di corsia e del traffico che l’assistente di mantenimento corsia con protezione anticollisione laterale attiva. L’Evasion Assistant è un altro componente del Driving Assistant Professional, così come l’avvertimento di collisione posteriore, di priorità sulla strada, di guida contromano, di incroci, di cambio di corsia e di arresto di emergenza. C’è poi anche un innovativo assistente di retromarcia, che aiuta il conducente all’uscita dai parcheggi e nelle manovre in spazi ristretti percorrendo all’indietro automaticamente gli ultimi metri.

La gamma di motori disponibili per la nuova Bmw X6 include dal lancio due unità benzina e due varianti diesel di ultima generazione. La gamma di modelli è guidata dai modelli M: la X6 M50i con un nuovo propulsore a benzina V8 da 530 cavalli (consumo di carburante 10,7-10,4 litri per 100 chilometri e emissioni di CO2 243-237 grammi al chilometro) e X6 M50d (consumo di carburante 7,2-6,9 litri per 100 chilometri, emissioni di CO2 190-181 grammi al chilometro) con motore diesel a sei cilindri in linea da 400 cavalli dotato di quattro turbocompressori. Un sei cilindri in linea con potenza da 340 cavalli è montato, invece, sulla X6 xDrive40i (consumo di carburante 8,6-8,0 litri per 100 chilometri, emissioni di CO2 197-181 grammi al chilometro), mentre la X6 xDrive30d (consumo di carburante 6,6-6,1 litri per 100 chilometri, emissioni di CO2 172-159 grammi al chilometro) monta un motore diesel a sei cilindri in linea con 265 cavalli.

Tutte le varianti rispondono agli standard sulle emissioni EU6d-Temp, sono dotate di serie di una trasmissione Steptronic a otto rapporti e della trazione integrale intelligente che ottimizza la trazione, dividendo, con maggiore precisione e velocità rispetto al modello precedente, la coppia motrice tra le ruote anteriori e posteriori a seconda della situazione e delle condizioni di guida. La nuova X6 è disponibile anche con sospensioni pneumatiche a due assi con auto livellamento automatico. L’altezza della vettura può essere modificata fino a un massimo di 80 millimetri con il semplice tocco di un pulsante presente nell’abitacolo. Un pacchetto off-road, disponibile a pagamento per tutte le varianti di modello ad eccezione della M50i e della M50d, consente, inoltre, al conducente di scegliere tra quattro modalità per ottenere le massime prestazioni su neve, sabbia, ghiaia o rocce. Inoltre, sempre tramite un pulsante, si può modificare l’altezza di marcia del veicolo, il sistema xDrive, la risposta dell’acceleratore, il controllo della trasmissione e gli input correttivi del sistema Dsc.