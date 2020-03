Anche la Suzuki Vitara si aggiorna con il sistema ibrido, grazie al motore 1.4 Boosterjet da 130 CV che si abbina al piccolo propulsore elettrico da 48V, capace di svolgere anche le funzioni di alternatore e motorino di avviamento da 13,6 CV, per un’ulteriore coppia di 50 Nm.

Non variano le dimensioni, l’auto è sempre lunga 4,17 metri, e non cambia neanche l’aspetto estetico, con i punti di forza del design che rimangono gli stessi. La Suzuki Vitara Hybrid viene proposta sia in versione 4×4 sia 2 ruote motrici e in 3 allestimenti: Cool, Top e Starview. Già a partire dalla entry level, la dotazione è piuttosto ricca, all’interno della quale troviamo accessori come il clima automatico, il display da 7 pollici, i cerchi da 17” e la retrocamera, oltre a un pacchetto sicurezza che comprende diversi sistemi di assistenza alla guida (ADAS), in grado di rendere la Vitara il B-SUV più completo dal punto di vista della sicurezza, con la guida autonoma di 2° livello di serie.