«Ero a colazione e ho scoperto per caso che su ogni tavolo c’era un cartellino con i nomi dei miei vinı».. Albano è raggiante perché il “suo” Sanremo è stato bellissimo. La sorpresa che racconta in esclusiva a Economy riguarda il festival dei suoi vini allestito al Grand hotel del Mare di Bordighera, dove il cantante alloggia dal lontano 1968. Per scoprire che i vini delle Tenute di Cellino San Marco (don Carmelo, Platone e Felicità) «sono noti a molti che li amano da anni», E mentre esce l’album “Raccogli l’attimo” (Sony) Albano prepara due trasferte per marzo, una in Russia e l’altra in Bulgaria. Qualcuno aveva scritto anche che il Leone di Cellino avrebbe partecipato al film di Guillermo del Toro che sarà interpretato da Romina Power dal titolo Nightmare Alley. «Era una pellicola che fece il papà di Romina, Tayron Power negli anni 60, ma io non c’entro proprio niente». Intanto, Sanremo ha realizzato nella edizione numero 70 un successo che non registrava da oltre 20 anni. Merito di Amadeus e del grande Fiorello, ma anche delle canzoni. È stato un festival vinto da un pugliese il tarantino Diodato che ha visto molta partecipazione nel target under 24. Grande traino anche nelle trasmissioni del day time della Rai: Vieni da me di Caterina Balivo ha fatto il colpaccio di intervistare la signora Luciana Castoldi mamma di Morgan ed è schizzato al 17%. Il che, dicono negli ambienti, avrebbe un po’ preoccupato la regina dello share Maria de Filippi che con Uomini e donne solitamente sbanca nella fascia postprandiale di Canale 5. Vieni da me è una scommessa voluta dall’ex direttore di Rai 1 Angelo Teodoli che si può giudicare ormai più che vinta. Ma crescono anche le altre produzioni della Rai 1 di Stefano Coletta, da Storie italiane alla stessa Vita in diretta di Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Alberto e Lorella sono così affiatati che proprio a Sanremo si sono addirittura baciati in diretta. Bacio casto, va detto. Al suo fianco, comunque, vigila nel backstage del programma di via Teulada il fratello Roberto Cuccarini, bravo e noto produttore tv. Infine, già si parla di un bis per Amadeus. L’amministratore delegato Rai Fabrizio Salini che lo ha molto sostenuto, lo vorrebbe anche per il 2021. E sempre a proposito di Sanremo una delle conduttrici Diletta Leotta ha trascorso quasi un mese in una splendida suite del Parco dei Principi Grand Hotel and Spa per la gioia del top manager Daniele Saladini. Pochi lo hanno saputo finché la bella Diletta non ha pubblicato la foto perché Saladini tiene molto alla privacy dei suoi clienti. Silenziosamente infatti sono tornati anche Matteo Renzi, Silvio Berlusconi e Ivanka Trump che adora questo albergo. Alketa Vesilju star albanese lanciata da Sanremo edizione 70 ha scelto invece di alloggiate al De Russie dove è stata accolta con un trionfo di fiori da parte dei suoi ammiratori. Alketa ha postato nelle sue storie di instagram foto bellissime del soggiorno romano che prevedeva anche una cena nel ristorante Zuma di Palazzo Fendi diretto dal top manager pugliese Corrado Lamanuzzi che è attualmente a Londra. Al grand hotel Saint Regis infine da Giuseppe Martino altro manager dell’hotellerie a 5 stelle aperitivo per lo stilista Gabriele Fiorucci che sempre a Sanremo ha vestito una icona degli anni 80 ossia Sabrina Salerno.