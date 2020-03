Mail Boxes Etc. annuncia un accordo con Oaktree per guidare la crescita di lungo termine

Milano, 19 Febbraio 2020 - MBE Worldwide (“MBE”) e Oaktree Capital Management, LP ("Oaktree") hanno siglato oggi un accordo che prevede l’acquisizione da parte di "Oaktree" di una partecipazione sino al 40% del capitale di MBE attraverso un progressivo aumento di capitale per un valore massimo di 120 milioni di €. Gli attuali azionisti MBE, ovvero la famiglia Fiorelli, continueranno a detenere la maggioranza delle quote della società.

MBE è un leader a livello mondiale nell’offrire soluzioni in outsourcing in ambito spedizioni, logistica, servizi di stampa e marketing per le piccole e medie imprese e per i privati attraverso una rete di Centri Servizi, gestiti da imprenditori indipendenti all’interno di un contratto di Franchising. La Società ad oggi opera con tre marchi: Mail Boxes Etc., AlphaGraphics e PostNet, e si posiziona come partner strategico nella catena del valore dei clienti fornendo soluzioni su misura in ambito spedizioni e logistica, concentrandosi sulla gestione del primo e ultimo miglio della spedizione, e come fornitore locale leader nelle soluzioni personalizzate di stampa e marketing differenziandosi così in un mercato molto frammentato.

"Siamo davvero entusiasti della partnership con Oaktree", ha dichiarato Paolo Fiorelli, Presidente e CEO di MBE. "Abbiamo piani ambiziosi per essere sempre più competitivi e rafforzare la presenza internazionale migliorando così i risultati del gruppo MBE nei prossimi anni. Per raggiungere questi obiettivi, eravamo alla ricerca di un partner di valore con esperienza e risorse di talento. Con Oaktree abbiamo trovato ciò che stavamo cercando.”.

"Siamo lieti di collaborare con Paolo e il suo team per aiutarli a guidare MBE in un’ambiziosa strategia di crescita", afferma Mario Adario, Managing Director di Oaktree. “MBE opera in mercati ad alto potenziale e vanta un considerevole livello di esperienza, una posizione di mercato attraente e un management team di talento. Le industrie di riferimento sono, infatti, in continua trasformazione e vediamo un'enorme opportunità nel supportare MBE nella prossima fase di sviluppo del business”.

MBE Worldwide è riconosciuta nel mercato per la sua solida presenza globale attraverso marchi affermati, che offrono un ampio portafoglio di prodotti e servizi differenzianti con una proposta di valore aggiunto per il cliente. Il modello di business di MBE - basato principalmente su un sistema in franchising, scalabile, con fatturati crescenti e una struttura di supporto best in class - ha un posizionamento molto solido in mercati dinamici e in continua crescita, e può contare sulla sua rete globale e su una performance finanziaria consolidata nel tempo. La strategia di crescita inorganica ed un management team orientato al raggiungimento dei risultati e alla strategia di lungo termine garantiscono solidità a un business basato su valori condivisi di eccellenza di servizio e centralità del cliente.

MBE è stata assistita da Jefferies, in qualità di consulente finanziario, Sidley Austin LLC e Chiomenti in qualità di consulenti legali e PriceWaterhouseCoopers per la due diligence.

Oaktree è stata assistita da Shearman & Sterling in qualità di consulenti legali, Ernst & Young per la due diligence finanziaria e Boston Consulting Group per la due diligence di mercato.