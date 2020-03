Zittire le “scimmiette” per far pace con se stessi

La strada dell’imprenditore di successo passa attraverso una crescita personale che permetta di superare le proprie paure e trovare un equilibrio stabile, così da gestire e organizzare al meglio il lavoro. È la tesi di L’Imprenditore Efficace, un libro di Francesco D’Alessandro, imprenditore lui stesso, la cui filosofia si ritrova nell’evento di coaching Speed Mind, la cui seconda edizione è prevista a Torino il prossimo 27 giugno. Il libro di D’Alessandro arriva ad affrontare tematiche quali bilanci e kpi partendo da concetti e pratiche inusuali in azienda, come la gratitudine, la preghiera e la meditazione.



D’Alessandro, quando un imprenditore è efficace?

Quando riesce a fare tacere tutte le scimmiette che ci sono nella sua testa, cioè tutti quei pensieri e retropensieri che sono dettati dalla paura: del fatturato, del dipendente, di quel che potrebbe succedere, dell’Agenzia delle entrate che ti blocca il conto… Tutte quante scimmiette giustificate, per carità, che però vanno gestite; l’unico modo per metterle a tacere è fare prima pace con se stessi trovando un equilibrio. Questo vale sia quando le cose vanno bene sia quando vanno male, anzi a maggior ragione quando vanno bene ci si deve preparare a farle andare ancora meglio e anche a diversificare, e prepararsi a dei momenti di up and down che ci sono sempre nella vita in generale e in particolare in quella dell’imprenditore.

Come trovare l’equilibrio necessario anche nella gestione dell’impresa?

Non esiste una ricetta unica, io ho individuato un percorso che parte dall’introspezione, dal valutare se stessi, capire i propri punti di forza e di debolezza, anche in base ai successi personali. Tutto è basato sulle credenze, spesso c’è l’idea di non essere capaci a svolgere un determinato compito, quando in realtà qualcosa di simile spesso lo si è fatto anche nella vita privata, ma non si riesce a trovare il modo di applicarlo alla realtà imprenditoriale. Magari l’imprenditore ha superato mille peripezie per la casa, per gli studi, o ha perso i genitori, o ha avuto una vita complicata, insomma ha avuto tanti problemi, li ha superati e si è reso duttile e resiliente. Eppure non riesce a trasferire questa sua capacità anche nel lavoro; ma di fatto è una capacità che ha, e ce l’avrà sempre in qualunque situazione, anche se si trovasse sulla cima di una montagna da solo.

Come gestire quelle che definisce “scimmiette”?...

Un modo per mettere a tacere queste paure è la preghiera, qualunque sia il tuo credo, e la meditazione, che ha come scopo principale quello di zittire le scimmiette. L’antidoto della paura per antonomasia, poi, è la gratitudine: se provi a fare a fine giornata un elenco delle cose per cui essere grato che ti sono accadute durante la giornata, anche solo per avere aperto gli occhi al mattino, per respirare, per avere superato una malattia; e se poi nei momenti di crisi ti fai un elenco di quelle di cui sei grato per tutta la vita, scopri che hai molti più motivi per essere grato che per essere arrabbiato e avere paura. La consapevolezza che hai già passato dei momenti difficili che sembravano insormontabili, e invece di fatto non lo sono, aiuta. Ci sono dei corsi di formazione in cui si fanno camminare le persone sui carboni ardenti. Non è per dire: sono figo, sono forte, ma per capire: se riesco a fare qualcosa che sembrava impossibile, quante altre posso farne?

Quindi la gratitudine permette di affrontare meglio le difficoltà del fare impresa?

Quando sei dentro le difficoltà non riesci a essere lucido; l’unico modo per tornare a esserlo è provare gratitudine per gli eventi passati; questo smorza le scimmiette e ti mette in uno stato d’animo positivo rispetto alle difficoltà da affrontare, perché sai di avere del know how. Dal punto di vista olistico, poi, la gratitudine attrae energia positiva, è un riconoscimento verso l’universo che risponde a questo grazie, risponde ai nostri pensieri, perché funziona in questo modo. È il principio della legge di attrazione, senza esasperarlo all’americana. Se continuo a pensare che le cose sono negative, non è che mi accada qualcosa di negativo per magia, ma perché ho predisposto il mio stato d’animo in un modo tale che non ho attivato quella lucidità di pensiero e quell’emozione che mi dà l’energia per fare le cose. Tutto si muove attorno al pensiero e all’azione. I falliti, si dice, si dividono in due categorie.

Quali?

Quelli che hanno pensato senza agire e quelli che hanno agito senza pensare. Il pensiero va predisposto in maniera positiva attraverso la preghiera e la meditazione. Poi con l’azione, il pensiero lo si deve mettere in pratica. Il libro traccia una linea trasversale, partendo dalla preghiera e dalla crescita personale fino ad arrivare da sé alle kpi di bilancio. È essenziale che questi aspetti si uniscano:, azione e concretezza da un lato, pensiero e emozione dall’altro. Questo permette all’imprenditore di perseguire quello che deve essere il suo obiettivo, diventare inutile alle sue aziende che, quindi, devono poter camminare e crescere anche senza di lui.

A questo punto, messe a tacere le famose scimmiette, l’imprenditore è pronto?

Una volta fatto questo l’imprenditore è in pace con se stesso e ha la lucidità per poter valutare la situazione, qualunque essa sia, fiorente o catastrofica, e la capacità per potersi organizzare. Per farlo devi guarire dalla “rimandite”: questo lo faccio dopo, facciamo domattina… A volte ci sono cose scomode da fare, la telefonata, la fattura, il confronto… Quell’incombenza va affrontata subito; quando “non posso” farla allora devo farla, perché è quello che ti farà riacquistare autostima, e come sempre se ci credi veramente troverai una soluzione per farlo. Un po’ come un ragazzo che vuol comprare il motorino, e il genitore gli dice: te lo compri con i tuoi soldi, e questo tanto fa fin quando riesce a metterseli da parte e acquistarlo. È una credenza positiva che ti porta a attivare le giuste energie che ti fanno guarire dalla rimandite e ti permettono di organizzarti al meglio. A questo punto devi attuare una politica concreta di gestione del tempo e di organizzazione del lavoro e dei processi aziendali. Riuscire a eliminare i tempi morti e quelli persi non focalizzati, come quelli passati sui social o con persone poco produttive e anche e soprattutto quelli passati ad ascoltare le scimmiette. A quel punto puoi formarti ed informarti, far crescere i collaboratori, dedicarti a strategie forti di marketing e di finanza aziendale.

L’evento di coaching Speed Mind previsto il prossimo 27 giugno riflette questa sua visione dell’imprenditore?

Speed Mind (speedmindtorino.com) porterà a Torino i più apprezzati coach d’impresa a livello internazionale, come Sergio Borra, Mirko Gasparotto, Francesco Cardone, per una no-stop di oltre 12 ore di pura formazione con esercizi ad hoc e meditazioni. Alla prima edizione hanno partecipato 211 imprenditori in sala ed oltre 2.300 collegati in Streaming TV.

L’evento nasce dall’importanza di formare chi partecipa guidandolo proprio in tutti gli step di cui parlavamo prima. Si esce rafforzati dopo questa giornata di formazione. L’imprenditore non ha più scuse. In 12 ore si affrontano diverse tematiche, dalle meditazioni e ipnosi fino alla gestione del tempo, organizzazione, definizione dei propri obiettivi, con la predisposizione di un piano concreto di azioni. Il problema principale della scuola è che non prepara a fare l’imprenditore, siamo molto più inclini all’idea che tutto ci è dovuto. Speed Mind è una giornata che ti deve cambiare la vita. Illustreremo concretamente cosa fare e come comportarsi, parleremo di marketing, personal brand, lead generation ma anche di banche, bilanci, finanziatori, ricerca soci, crowdfunding, etc.

Un percorso intenso per una giornata.

Non ci si annoia, l’ultima volta abbiamo sforato e fatto 13 ore non stop, a parte mezz’ora per il pranzo, le persone si alzavano solo per andare in bagno, cosa che ha stupito anche noi stessi. C’è sempre una figura di psicologo, questa volta Natascia Pane. Le meditazioni e altri esercizi pratici hanno lo scopo di togliere le tendenze negative e instillare quelle positive.

