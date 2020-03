Naturhouse lancia la campagna “pack express”

NaturHouse, leader assoluta nel campo dell’educazione alimentare che vanta quasi 500 punti vendita in Italia e più di 2400 in tutto il mondo, ha concluso in bellezza il 2019, a seguito degli ottimi risultati ottenuti dall’ultima campagna pubblicitaria in termini di feedback della rete, lead generation e brand awareness. Ed il nuovo anno inizia a tutto volume; infatti l’azienda si sta facendo sentire in tutt’Italia con il nuovo spot televisivo nazionale dedicato al “Pack Express” - un kit composto da integratori alimentari e piatti pronti – grazie al quale è possibile ritrovare la forma in soli due giorni. NaturHouse è attiva anche in numerosi palinsesti radiofonici, avendo come oggetto il “Pack Detox” - un’altro prodotto consumer bestseller - ideale per favorire un’azione depurativa, perfetto per contrastare eccessi alimentari, frequenti dopo le festività e le ricorrenze stagionali.



