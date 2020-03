I punti vendita del futuro? Li disegnano gli under 35

Come devono evolversi i locali commerciale per diventare più attrattivi? Dipende dal target. E se il target è quello dei “giovani adulti”, è bene che a ridisegnare gli spazi siano proprio loro. Così Insigna, la storica azienda (nata nel 1948, allora sotto l’insegna Nuovo Neon) che ha illuminato le nostre città con i loghi dei brand più importanti e che oggi si riposiziona sul contracting ampliando il proprio business all’interno del punto vendita, ha organizzato, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Architettura e Design Milano, un concorso di idee rivolto a giovani designer, architetti e grafici rigorosamente under 35, mettendo in palio due borse di studio.

«La sfida», spiega a Economy Flavio Ferrari, amministratore unico di Insigna, «era di individuare un nuovo modello di punto vendita e svilupparne con coerenza l’identità, ideando il nome dell’attività, l’immagine coordinata e l’allestimento del punto vendita: arredi, illuminazione, insegna». Due le sezioni in concorso: il concept design per una nuova tipologia di punti vendita e assistenza pneumatici e quello per una nuova tipologia di caffè-ristoranti. «Per il settore tyre ha vinto un ragazzo, con la progettazione di un punto vendita e sostituzione pneumatici dotato di sala d’attesa con caffetteria ed espositori», spiega Ferrari, «mentre per la seconda sezione ha vinto una ragazza con un progetto di locali per la ristorazione in stile Belle Epoque. Abbiamo voluto spingere una nuova creatività e dare spazio ai giovani. Sono loro i nuovi consumatori, utenti dei servizi. Sono loro a decidere in quali esercizi entrare e lo fanno in base all’attrattività, anche estetica, dei locali, prediligendo quelli che offrono più servizi», conclude Flavio Ferrari. «C’è stata evoluzione dell’immagine identitaria in ogni settore del retail, per rendersi più attrattivi in ogni ambito e settore merceologico».