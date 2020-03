Così alleniamo le aziende a diventare vincenti

Che cosa spinge un manager affermato, attivo nel campo della consulenza, reduce da esperienze in due realtà di primissimo piano, a cambiare radicalmente vita, inventandosi un nuovo modo di fare il proprio lavoro? La risposta sta, forse, nel desiderio di misurarsi con nuove sfide o nella voglia di offrire ai potenziali clienti un approccio completamente differente che concili i diversi aspetti del business. Il tutto tramite strumenti innovativi, con una grande attenzione alla ricerca e sviluppo. È con queste ambiziose premesse che, nel 2011, Roberto Castaldo ha dato vita a 4 M.A.N. Consulting srl, un’impresa che si è posta fin da subito l’ambizioso programma di “allenare” imprenditori e aziende per renderle eccellenti. Come? Con un sistema integrato che fa salire di livello le performance e i risultati del business. Si tratta di un ecosistema di competenze messo a punto da Castaldo il quale, tra le molte attività svolte, è stato anche allenatore di basket di buon livello.

«Venivo da un’esperienza con due grandi multinazionali nell’ambito manageriale – ci racconta Castaldo – ma nove anni fa mi sono reso conto che mancava qualcosa. L’offerta che veniva fatta alle aziende era o troppo orientata alle persone o troppo focalizzata sui numeri. Il che si traduceva in una difficoltà di adattamento soprattutto per le piccole imprese. Per questo ho iniziato a creare un nuovo approccio, quello del performance management, che permette di lavorare su tre pilastri fondamentali: i numeri, le persone e i processi. Inoltre, nel corso degli anni ci siamo ulteriormente specializzati, concentrandoci molto anche sulla ricerca e sviluppo, portando innovazione nei processi, integrando matematica, neuroscienze e coaching, in modo da rendere queste attività scalabili anche per le aziende di dimensioni più modeste».

4 m.a.n. è attiva anche nel campo della selezione del personale: è accreditata dal ministero come agenzia per il lavoro

4 M.A.N. oggi può contare su un nucleo di 25 professionisti che gestisce mediamente 40 progetti aziendali all’anno. Le sedi al momento sono due (Milano e Napoli), ma prima dell’estate ci sarà un’ulteriore inaugurazione, a Viterbo. L’azienda fondata da Castaldo è accreditata da Regione Campania come ente di formazione. «Siamo attivi prosegue il numero uno di 4 M.A.N. – anche nel campo della selezione del personale, organizziamo business school e siamo accreditati dal ministero come Apl (Agenzia per il lavoro, ndr). Insomma, siamo in grado di coprire le esigenze del mercato delle piccole e medie imprese italiane. Stiamo anche sviluppando una buona competenza nel marketing a risposta diretta (una strategia che consente di personalizzare il messaggio a seconda del cliente, ndr)». L’assunto di base da cui parte l’offerta di 4 M.A.N. è che tutto, all’interno di un’organizzazione, può essere misurato. Di conseguenza, i vari parametri che compongono la performance possono essere di volta in volta oggetto di una lavorazione specifica per migliorare il risultato finale. Un esempio tipico è quello delle vendite, che possono essere trasformate esse stesse in KPI attraverso l’impiego della matematica e delle serie storiche. Proprio la matematica è uno dei filoni su cui si è concentrato maggiormente Castaldo, che è laureato in economia e commercio con un indirizzo matematico-statistico. Il secondo pilastro su cui si fonda l’offerta dell’azienda è quello della programmazione neuro-linguistica. «Sono uno degli italiani – aggiunge Castaldo – che fa parte dello staff di Richard Bandler, il creatore della Pnl, e grazie ai suoi insegnamenti ho creato un modello di coaching che chiamiamo neurointegrato. Si tratta di un approccio che permette di misurare in maniera precisa e matematica anche fattori che fino ad ora non avevano mai avuto una dimensione numerica. Ad esempio, abbiamo elaborato uno strumento che consente di verificare il talento in azienda, per fare un’analisi predittiva. Siamo in grado di fare un check-up dell’approccio del fondatore o del manager di una pmi, perché sappiamo che egli ha un bagaglio di competenze esperienziali che sono difficili da quantificare. Noi invece le riusciamo a organizzare, misurare e quindi trasferire ai collaboratori».

«Abbiamo un livello di fidelizzazione piuttosto elevato: le imprese restano con noi fino a tre anni, grazie all’offerta variegata»

Come detto, 4 M.A.N. può gestire fino a 40 progetti all’anno. Il lavoro con le aziende avviene attraverso due tipi di approccio: uno “segmentato”, che punta su una delle sei variabili del performance management e che dura tre mesi; l’altro annuale, che accompagna l’azienda nello sviluppo delle diverse peculiarità del business. «Abbiamo un livello di fidelizzazione piuttosto elevato – ci racconta Castaldo – visto che le imprese restano mediamente con noi fino a tre anni. Questo perché in genere, dopo aver provato un primo servizio, decidono di sperimentare altre possibilità offerte dalla nostra gamma. Si va dalla formazione manageriale al coaching, dalla consulenza strategico-funzionale al controllo di gestione fino ai sistemi di vendita, in modo da creare sempre vantaggio competitivo».

4 M.A.N. ha un approccio scientifico sia nella fase preliminare di analisi dell’intervento sia durante l’azione di consulenza vera e propria. In questo modo il cliente ha una costante rendicontazione di quanto svolto, con la possibilità di aggiungere anche singoli servizi aggiuntivi. Si lavora poi sullo sviluppo della rete commerciale, offrendo un sistema a 360° che fa perno anche sulla consulenza fiscale, grazie alla partnership con studi specializzati. Un’ulteriore possibilità offerta ai manager viene da un dato di fatto: mediamente un executive legge un libro ogni due anni e mezzo. Questo perché difficilmente ha tempo e voglia di approfondire alcune tematiche relative al business. Per questo, 4 M.A.N. ha messo a punto – attraverso la teoria dei 21 minuti – la creazione di riassunti specifici dei libri di management, che vengono condensati in una ventina di pagine, mettendo chiunque nella condizione di impiegare il sunto come meglio crede.

Infine, il futuro. «Nel 2020-2021 – conclude Castaldo – apriremo quattro nuovi uffici. Abbiamo ideato questa formula, il “franchising-non franchising”, in cui diamo in mano la parte relativa alle competenze a persone da noi selezionate, ma ci teniamo una serie di specificità. Così, mentre il manager locale è responsabile delle attività commerciali sul territorio, noi ci occupiamo del marketing, della gestione delle risorse umane e di tutti quei servizi che si possono svolgere da remoto».

