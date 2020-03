Arcuri commissario alla sanità, una storia (rara) di meritocrazia

Quando Domenico Arcuri, nel 2007, si sentì chiamare dall’allora ministro dello Sviluppo Economico Pierluigi Bersani (a riavercelo!) a fare l’amministratore delegato di Sviluppo Italia, faceva da tre anni il capo-azienda, con la stessa qualifica, alla Deloitte Consultant, una branch del colosso della revisione, che iaveva riconvertito e lanciato ad un livello senza precedenti. Soprattutto, guadagnava circa 600 mila euro all’anno.

A Sviluppo Italia – una finanziaria pubblica disastrata, con dentro 3000 partecipazioni societarie affastellate senza criterio e un monte di perdite annuali – lo stipendio che gli si profilava era semplicemente la metà. Arcuri accettò. I suoi amci lo presero in giro per settimane, anzi mesi: “Sei il classico meridionale ampolloso – gli dicevano – per il quale la livrea di notabile pubblico vale più di ogni altra cosa… ma dove vuoi andare, in quel carrozzone, cosa vuoi realizzare?”.

Oggi, Arcuri – già a detta di tutti papabile per qualsiasi incarico al prossimo turno di nomine pubbliche che il governo ha rinviato causa virus – è stato chiamato dal premier Conte al ruolo, complicato e delicatissimo, di commissario straordinario per l’emergenza sanitaria creata dal coronavirus. Una sfida da far tremare i polsi, che dovrà peraltro produrre dei frutti subito, razionalizzando il caos burocratico che invischia e ritarda l’infrastrutturazione e l’equipaggiamento del nostro Paese in tutti i settori, sanità compresa.

D’altronde, Arcuri ai miracoli contro l burocrazia ha abituato il parterre dei Palazzi romani. Ha bonificato Sviluppo Italia e l’ha condotta verso una formula agile e compatta, ribattezzata Invitalia, che oggi garantisce l’erogazione mirata e non “a pioggia” di finanziamenti industriali al Sud, il sostegno alle start-up, attraverso il Mediocredito Centrale la garanzia dello Stato per numerose formule di finanziamento alle imprese.

Inoltre, dalla sua prima nomina ad oggi, in quattordici anni di lavoro, Arcuri ha attraversato come una salamandra le fiamme del periodo politico-economico più incandescente della storia del Dopoguerra italiano, compresa la crisi finanziaria più drammatica tra due secoli, quella del 2008-2009, e la crisi dell’Eurozona. E’ stato riconfermato nel ruolo – tra l’incredulità dei più – da sette governi, di destra e di sinistra. Senza mai vendersi, né alla destra né alla sinistra.

Che dire? Complimenti davvero. Quando sono meritati, vanno fatti.