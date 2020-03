Se si ferma anche il calcio, allora sì che è emergenza

Se si blocca del tutto anche il calcio, allora sì: è emergenza nazionale. E da stasera lo è.

Giuseppe Conte c’ha messo un po’, ha subìto gli stop-and-go della comunicazione di Palazzo Chigi (che rappresenta la sua vera spina nel fianco) ma alla fine ha fatto la cosa giusta. Il coprifuoco antivirus da adesso copre tutta Italia. Zona rossa da Bolzano a Siracusa. Anche il campionato di calcio – che aveva dato pietoso spettacolo litigando sulle porte chiuse e le porte aperte – finalmente si ferma.

Quindi basta anche con le migrazioni isteriche da Nord a Sud – ma verso quali ospedali, Dio mio? – e basta con i cazzeggi da movida inconsapevole, almeno si spera. Qua il problema è serio perché il contagio sta galoppando, è serio perché sui contagiati noti (che saranno forse un quinto di quelli totali, ma non si può sapere) la percentuale di decessi sfiora il 5%, è grave perché chi non trova posto in terapia intensiva e ha più di settant’anni è autorevolmente candidato a restarci secco, è grave anche perché il 35% dei ricoverati è under-sessant’anni… insomma è grave da un punto di vista sanitario. Altro che – mea-culpa per tutti quelli che l’hanno detto – una normale influenza, solo un po’ più aggressiva.

Ed è gravissimo dal punto di vista economico.

Riflettiamoci bene: il coronavirus potrà anche fare - Dio non voglia – qualche migliaio di vittime in Italia. Cioè quanto la normale influenza. Solo più spaventosa perchè non c'è rimedio e c'è ressa in terapia intensiva... Ma la depressione economica che rischia di indurre se non sarà contrastato da norme straordinarie, finalmente libere dalla gabbia di demenza filotedesca impostaci dall’Europa negli ultimi anni, potrà mietere molte più vittime: proprio vittime fisiche, uccise dalla depressione, dai fallimenti, dalla disoccupazione.

La crisi economica che minaccia l’Italia a causa del virus è senza precedenti dal Dopoguerra ad oggi. Bisogna fare di tutto per arginarla. Subito. Stasera il premier Conte ha aperto uno spiraglio all’ipotesi di adottare misure di aiuto che superino i vincoli europei. Attacchiamoci a questa speranza. E, per stasera, complimenti al coraggio del premier di dire qualcosa di netto e di forte.