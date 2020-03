I temi dell’innovazione e della Digital Transformation sono da anni un punto fisso nell’agenda di politici, esponenti del mondo economico e produttivo, amministratori e manager di organizzazioni pubbliche e private. Sono tante le parole spese negli anni, ma è nel 2020 che si produrrà un autentico punto di svolta in termini di politiche e azioni destinate a incidere sul nostro Paese e sull’evoluzione della sua cultura digitale. Ne parliamo con Andrea Cafà, presidente di Fonarcom, uno dei principali fondi interprofessionali italiani che sostiene e finanzia la formazione continua nelle imprese.



Come interpretate, in Fonarcom, il fenomeno della Digital Transformation?

Partiamo dalla consapevolezza che l’interazione con il digitale permea ormai ogni momento dell’esperienza umana e che la relazione tra persone e strumenti digitali è destinata a crescere. Comunque la si interpreti, come un’opportunità di liberare le risorse e le qualità delle persone o come un rischio, l’evoluzione in chiave digitale è un fatto e come tale va analizzato e affrontato. La cultura digitale è un fattore abilitante, una sorta di pre-condizione, da cui i cittadini, gli studenti, i lavoratori, le imprese e le organizzazioni non possono prescindere per interagire con la tecnologia - e anche tra di loro -, oggi come nel prossimo futuro. Parte da qui il nostro impegno, con il pieno supporto di Cifa e Confsal, le nostre parti sociali.



Come si passa dalla teoria ai fatti?

Anzitutto, la nostra strategia verso il digitale non nasce negli ultimi mesi. Già negli anni scorsi - per fare un esempio - abbiamo elaborato un Avviso, poi pubblicato nel 2019, finalizzato a supportare l’ecosistema delle Start-up e le Pmi innovative che, pur non essendo tutte vocate al digitale, rappresentano una tipologia di imprese nelle quali le competenze digitali sono una necessità rilevante.

Fonarcom ha aderito al manifesto per la repubblica digitale che è stato lanciato nel 2019 dalla Presidenza del Consiglio

Quest’anno, poi, ci sarà un salto di qualità nella nostra politica di sostengo alla cultura digitale. Fonarcom ha aderito al Manifesto per la Repubblica Digitale, lanciato lo scorso anno dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio. Oggi ci stiamo impegnando per rispondere ai principi del manifesto con misure concrete. Abbiamo pubblicato un Avviso - il Diginnova del dicembre scorso - indirizzato a finanziare piani formativi centrati proprio sulle competenze digitali; abbiamo previsto, su alcuni dei nostri Avvisi e procedure, una specifica premialità rivolta a iniziative che forniscano un contributo educativo e divulgativo ai temi della cultura e dell’etica digitali; stiamo lavorando al potenziamento delle nostre piattaforme digitali che fungono da supporto - in fase di progettazione, di gestione e di rendicontazione - alle imprese e agli operatori della formazione, per accrescerne l’accessibilità, l’usabilità e la user experience. E abbiamo altre iniziative in cantiere.



Insomma, una vera vocazione digitale la vostra?

Si, è una delle nostre priorità, insieme ad altre risposte importanti che il fondo fornisce a lavoratori e imprese anche fuori dall’ambito digital.

Il Sistema paese ha un forte bisogno di ridurre il proprio gap digitale, a ogni livello, e noi intendiamo dare un importante contributo.