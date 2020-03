Speranza e ottimismo, perché noi italiani ne usciremo più forti

Non so il perchè.



Quando arrivano dei momenti difficili e tragici, nella mia vita, mi sale una forza straordinaria, una spinta a voler fare di più e meglio.



Veramente, e non è la prima volta perchè questi ultimi anni ci hanno messo spesso alla prova. Speriamo piuttosto che stavolta sia l'ultima delle prove.



Ma questi eventi su di me fanno questo effetto: mi viene voglia di lottare di più. Di mettercela tutta.



Penso alla mia famiglia, ai miei amici, ai miei figli e allora divento un leone.



Mi sale, come dire, l'indice della speranza e dell'ottimismo. Ed è di questo che voglio parlarvi oggi.



Della speranza e dell'ottimismo.



Due elementi che gli economisti non riescono mai ad inglobare nelle loro previsioni, anche per questo spesso sbagliate, sull'andamento degli indici economici futuri.



L'ottimismo ha invece generato addirittura l'evoluzione dell'umanità, perchè se avesse prevalso il pessimismo, saremmo ancora rinchiusi nelle caverne per paura di essere sbranati dalle bestie feroci.



L'arma della speranza e dell'ottimismo deve servirci per farci uscire più forti da questo momento difficile.



Allora vediamo di trovare in questo momento quanti più aspetti positivi in modo tale da trasformare un problema in una opportunità.



Primo. Stimare ancora di più la vita.



Secondo. Apprezzare meglio i rapporti sociali – diversamente fisici e non metafisici! - dei social network.



Terzo. Ancor più al centro devono stare i valori veri. La famiglia, i figli, gli amici, il nostro vicino. Valori che stavano allontandosi sempre di più.



Quarto. Il tempo. Quello che non dedichiamo più alle cose importanti come i nostri hobby, il nostro io. Le riflessioni sul mondo e sugli altri.



Quinto. La libertà. Abbiamo scoperto stamattina di essere ai domiciliari allargati. Abbiamo scoperto il telelavoro e altre cose che possiamo apprezzare. Ma soprattutto la libertà che ci dobbiamo autolimitare.



Sesto. Il pericolo che ci aguzza l'ingegno e ci spinge a inventare cose nuove.



Settimo. Nulla sarà più come prima. Nulla perchè il coronavirus sarà lo shok terapeutico di cui si aveva bisogno per cambiare davvero.



Ottavo. Finalmente l'Europa dovrà cambiare. Da latrina di burocrati a motore di sviluppo e di visione per un futuro migliore, ma per tutti e non solo per alcuni.



Nono. I tedeschi hanno il Coronavirus. Come tanti, come i cinesi di Prato, non lo stanno ancora ammettendo.



Decimo. Il punto positivo, che vedo in questo disastro, è la possibilità concreta che gli Italiani, brava gente, capiscano che è finito il tempo dei dilettanti al comando e che votare è una cosa seria e implica un lavoro. Riflettere prima di farlo.



Che dire ancora se non che questa esperienza ci aiuterà a stimare veramente la vita. Ne usciremo più forti di prima perchè il nostro è un Paese straordinario e sono sicuro che darà una risposta degna della portata di questa difficoltà.



E' da vent’anni che politici incompetenti e insignificanti provano a distruggerci senza successo, anche se danni ne hanno fatti tanti; figuriamoci se può farcela il coronavirus.



Il mondo si divide in coraggiosi e paurosi e gli Italiani stanno tra i primi. La speranza, ci ha da sempre aiutati a diventare grandi.



Vi lascio a tale proposito una bella citazione di Sant'Agostino: "La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose e il coraggio per cambiarle".



Il nostro Paese uscirà da questo momento più forte e con più fiducia nel proprio futuro, perchè noi italiani abbiamo forza, coraggio, intelligenza e intraprendenza.



Laviamoci le mani.



Buona Domenica.