Il Return On Investment (Roi) è stato sempre considerato l’indicatore chiave per la misurazione delle iniziative intraprese dalle organizzazioni. Non era considerato soltanto un puro indice di bilancio, ma anche un Kpi applicato alla valutazione di campagne marketing, riorganizzazioni, innovazioni. Se il Roi resta fondamentale, sempre più forte si fa sentire l’esigenza di integrare nuovi elementi nella valutazione della performance aziendale. Di fronte ad un contesto economico, sempre più sfidante, è necessario guardare con maggiore attenzione agli attori che ne determinano i risultati: le risorse interne e gli stakeholder in generale. Senza le prime, non si possono soddisfare i secondi e senza questi, le organizzazioni non avrebbero senso di esistere. Questa tautologia passa talvolta in secondo piano, in un mondo che sembra celebrare solamente il primato della tecnologia, della finanza e della razionalità. Al contrario proprio il fattore umano diventa l’elemento distintivo, quello cioè che riesce a trasformare un prodotto in un “must have” e un servizio in un’esperienza memorabile. È quindi fondamentale mettere al centro della strategia l’Experience, intesa al contempo come Employee Experience e Customer Experience: per questo motivo è in atto un cambio di paradigma che prevede la valutazione del Return On eXperience (Rox), oltre ai Kpi tradizionali. Per sua natura, il Rox non può essere un concetto statico o monodimensionale: è piuttosto un framework di valutazione dinamico, personalizzato, che permette di evidenziare correlazioni tra fenomeni e suggerire azioni concrete con un impatto sull’esperienza del cliente e delle risorse interne. Grazie al Rox, l’interdipendenza tra questi due mondi, finora gestiti troppo spesso come disgiunti, viene alla luce, permettendo di indurre una trasformazione experience-embedded, senza stravolgere l’organizzazione.

Avere a disposizione il rox significa formare un mindset orientato alle persone che genera risultati concreti per l’organizzazione

In PwC abbiamo sviluppato un framework per misurare il Rox che parte dalle persone e dai valori aziendali, analizza poi i comportamenti, individuando in particolare quelli che hanno un’elevata influenza su clienti e lavoratori e un alto valore percepito. In modo incrementale si arriva così a misurare i risultati aziendali, attraverso una spirale immaginaria in cui tutti questi elementi sono potenzialmente correlati. Utilizzando questo approccio, si può inoltre tradurre il Rox in un indicatore composito, creato attraverso la combinazione e ponderazione dei numerosi Kpi individuati per le diverse aree di analisi. Avere a disposizione un tale metro di valutazione contribuisce a formare un mindset orientato alle persone che genererà risultati concreti (es. riduzione del turnover dei dipendenti, aumento della customer satisfaction e della brand advocacy), riflettendosi sulla crescita dei ricavi e dei margini aziendali. Anche sul fronte degli investitori il concetto comincia ad essere considerato ed è quindi ragionevole attendersi un loro interessamento su questo tema nei prossimi mesi Nessuno ha ancora chiaro come l’Experience sia un concetto trasversale, che interessa tutte le funzioni aziendali e a cui va data un’attenzione primaria per assicurare la sostenibilità nel lungo periodo. Noi da tempo cerchiamo di diffondere la consapevolezza su queste tematiche tra le principali aziende italiane. La vera sfida del Rox è quindi quella di ottenere una visione congiunta sulla Customer Experience e sull’Employee Experience e di misurarne l’impatto sui risultati aziendali. Alcune aziende, anche in Italia, hanno già intrapreso questo percorso, ma c’è ancora molto da fare.

* Partner PwC Italia,

Retail & Consumer Leader