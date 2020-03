Il Patto per il Lavoro:un modello per l’Italia

L’Emilia-Romagna è un modello per le altre regioni. O meglio: dovrebbe esserlo. Nel 2015 la Regione ha lanciato un grande Patto per il Lavoro sottoscritto da tutte le parti sociali: il mondo accademico, quello economico, una parte consistente dell’associazionismo e i Comuni, con l’intento di promuovere un nuovo sviluppo e rafforzare la coesione sociale dell’Emilia-Romagna.

La parola d’ordine del patto è “qualità”. Qualità non solo intesa dal punto di vista delle produzioni e dell’innovazione tecnologica, ma anche e soprattutto della creatività e delle competenze. Un modello improntato sull’obiettivo della qualità, quindi, capace di guidare lo sviluppo economico, occupazionale e sociale della regione.

In 4 anni dal varo del piano sono stati stanziati 22,3 miliardi e i risultati emersi nel 2019 dal monitoraggio certificano la bontà dell’iniziativa: dal 2014 al 2018 il valore aggiunto della regione in termini di qualità è cresciuto del 5,5%.

Siamo a livelli superiori a paesi come la Germania, per intenderci. I dati sull’occupazione, poi, sono significativi: il tasso di occupazione è cresciuto in 4 anni del 4,9%, andando oltre i 2 milioni. Ma la cosa più significativa è l’incidenza di tale sviluppo sui Neet, segnando una riduzione dei giovani che, come noto, né studiano né lavorano, del 4%. Insomma, quasi tutti gli indicatori economici e sociali segnano livelli di crescita significativi che collocano questa regione ai vertici europei.

Se questi sono i numeri dobbiamo non solo interrogarci sul modello Emilia-Romagna, ma anche capire com’è possibile replicare le best practice di questa grande Regione, per tutto il Paese.

Da sottolineare, inoltre, come l’Emilia-Romagna sta cambiando pelle sulla spinta dell’innovazione tecnologica. Si pensi allo straordinario accordo di collaborazione tra sei regioni tra le più avanzate di 4 continenti, ossia Emilia-Romagna per l’Italia, Guateng (Africa), Guangdong (Cina), Nouvelle Aquitaine (Francia), Assia (Germania), Pennsylvania e California (Usa), che sono partner della Fondazione Big Data for Human Development, che si propone lo sviluppo sostenibile e smart.

L’obiettivo della regione è di andare oltre le sue storiche roccaforti e connettersi con le principali dinamiche dello sviluppo mondiale puntando sullo sviluppo della Data Valley emiliano-romagnola. Un accordo a quanto pare unico nel suo genere.

Probabilmente per rilanciare lo sviluppo complessivo dell’Italia e il ruolo delle istituzioni in tal senso, dovremmo ricominciare dal basso, monitorando a fondo le tante esperienze positive che le regioni e i territori hanno messo in campo in questi anni, analizzare le azioni intraprese e valutare i risultati ottenuti.

La somma di questi successi, sia in termini numerici che qualitativi, potrebbe portarci ad individuare soluzioni di carattere generale e quindi nazionali. C’è qualcuno che si sta occupando di questo monitoraggio e avviare un meccanismo in grado di trarre frutto come sistema Paese dal modello Emilia-Romagna e dalle tante iniziative meritevoli che provengono dalla “periferia”? In questo senso ci ricollegiamo alle parole di Edoardo Segantini espresse sul Corriere della Sera quando scrive: «Suscita meraviglia che il Patto per il Lavoro in Emilia Romagna non abbia finora trovato eco nella politica italiana». Ecco, cominciamo a parlarne.



